โรงงานน้ำแข็ง สุพรรณบุรี แอมโมเนียรั่ว เร่งส่งรักษาตัวรพ. 35 คน ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วในโรงน้ำแข็ง พื้นที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ต้องอพยพชาวบ้าน รวมทั้งนักเรียนและครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย ในรัศมีกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมทั้งลำเลียงคนที่สูดดมเข้าไปส่งโรงพยาบาลด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดพบว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาที่ รพ.เดิมบางนางบวช จำนวน 35 ราย อาการส่วนใหญ่ ได้แก่ แสบตา แสบคอ คันตามร่างกาย เวียนศีรษะ แน่นหน้าอก และใจสั่น ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สสอ.เดิมบางนางบวช 1 ราย, นักเรียน 10 ราย, ครู 2 ราย, พนักงานโรงงาน 10 ราย, ประชาชนทั่วไป 3 ราย, เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย 3 ราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาพระ 6 ราย
ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูล โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยายมราช รพ.เดิมบางนางบวช และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช ซึ่งจะดำเนินการลงพื้นที่ในวันที่ 9 ก.ค.นี้
การดำเนินงานเบื้องต้น รพ.เดิมบางนางบวช ดำเนินการออกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและนำส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงประจำการในพื้นที่ รวมทั้งตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว