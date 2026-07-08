รวบคาสนามบิน หนุ่มรัสเซีย ซุกกัญชา 17 กก. เตรียมออกนอกประเทศ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับสภ.สาคู ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สลาน สันคิศาสนกุล ผู้กำกับการ สภ.สาคู, พ.ต.ท.รัตนวุฒิ หนูแก้ว รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.สาคู และนายนุชา จีระดิษฐ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต นายรวินทร์ กนกากร เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร.ต.อ.หญิง ฉภิญญา สุริธรรมกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สาคู
ร่วมกันตรวจค้น กระเป๋าเดินทางล้อลาก สีฟ้า จำนวน 2 ใบ ของนายเซอจี้ ชาราบาริ อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ผลการตรวจค้น พบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศ จำนวน 35 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 11.4 กิโลกรัม และยางกัญชา จำนวน 12 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 6.2 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง รวมของกลางมีน้ำหนักประมาณ 17.6 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 9.5ล้านบาท พร้อมยึดกระเป๋าเดินทางทั้ง 2 ใบไว้เป็นของกลาง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายเซอจี้ให้การรับสารภาพว่า เดินทางจาก ท่าอากาศยานภูเก็ต ( HKT) ประเทศไทย ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (ALA) ประเทศคาซัคสถาน และของกลางทั้งหมดเป็นของตนเอง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน”ลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ แม้ประเทศไทยจะมีการปลดล็อกกัญชาในบางช่วงที่ผ่านมา แต่การนำกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชาออกนอกราชอาณาจักรยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและข้อกำหนดของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัด โดยการลักลอบส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีการถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทย