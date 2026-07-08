มุกดาหาร อนุมัติเยียวยาพระมรณภาพ รูปละ 300,000 เร่งจ่ายทายาทใน 7 วัน หลังยื่นเอกสารครบ

มุกดาหาร อนุมัติเยียวยาพระมรณภาพ 10 รูป รายละ 300,000 บาท เร่งจ่ายทายาทภายใน 7 วัน หลังยื่นเอกสารครบ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2569
การประชุมครั้งนี้มีนายชลิต ทิพย์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน โดย นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นพ.ณัฐนนท์ พีระภาณุรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมได้พิจารณาวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยากรณีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนคณะพระภิกษุระหว่างเดินจาริกธุดงค์ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร เป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพ 10 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่พระภิกษุผู้มรณภาพทั้ง 10 รูป ในอัตราสูงสุด รายละ 300,000 บาท พร้อมมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการเบิกจ่ายและส่งมอบเงินเยียวยาให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเอกสารประกอบการยื่นคำขอครบถ้วน
ทั้งนี้ จ.มุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด