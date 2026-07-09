น้ำมันลด-ไทยช่วยไทยพลัส กระตุ้นการขาย งานเทศกาลอาหารโคราช

น้ำมันลด-ไทยช่วยไทยพลัส ช่วยกระตุ้นการขาย งานเทศกาลอาหารโคราช
นครราชสีมา-ภายหลังรัฐบาลประกาศปรับลดราคาน้ำมันครั้งใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.นั้น วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลดลง 2.51 บาทต่อลิตร ขณะที่น้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง 2.56 บาทต่อลิตร ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการต่างคาดหวังว่า ต้นทุนการขนส่งที่ลดลง จะส่งผลให้ราคาสินค้าและอาหารทยอยปรับลดลง หรืออย่างน้อยมีการเพิ่มปริมาณสินค้า เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน
ซึ่งในงานเทศกาลอาหารอร่อยและลานดนตรี ที่จัดขึ้นบริเวณลานปั๊มน้ำมัน 62 ทะเลทาวน์ หลังโลตัสหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก มีประชาชนออกมาจับจ่ายกันอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 9 กรกฎาคม นางสาวปัณณพร เพราะพินิจ ผู้ประกอบการและผู้จัดงานเทศกาลอาหารอร่อยและลานดนตรี เปิดเผยว่า “กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความคึกคักให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ซึ่งหลังจากมีการประกาศลดราคาน้ำมันเกือบ 3 บาทต่อลิตร ตนได้ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าภายในงาน หากสามารถปรับลดราคาจำหน่ายอาหารได้ ก็ขอให้ช่วยลดราคา แต่หากไม่สามารถลดราคาได้ก็ขอให้เพิ่มปริมาณอาหาร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายในงาน
นอกจากนี้ ร้านค้าในงานยังรองรับการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ “ไทยพลัส 60:40” ของรัฐบาลด้วย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน พร้อมกับจัดกิจกรรมลานดนตรีและการแสดงสด เพื่อสร้างสีสันเรียกความคึกคัก สร้างบรรยากาศผ่อนคลายควบคู่กับการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย โดยหวังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในช่วงที่ต้นทุนด้านพลังงานเริ่มปรับตัวลดลงได้ด้วย