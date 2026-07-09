ปทุมธานี ประกาศ เขตควบคุมพิเศษ 3 อำเภอ หลังผลแล็บยันหมาจรจัดไล่กัดคน ‘ติดพิษสุนัขบ้า’

ปทุมธานีประกาศ เขตควบคุมพิเศษ 3 อำเภอ หลังผลแล็บยันหมาจรจัดสีขาว ติดพิษสุนัขบ้าไล่กัดคน-สัตว์เลี้ยง ลุยปูพรมฉีดวัคซีน
วานนี้ 8 กรกฎาคม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายเกริกพล บัวทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง (นายก อบต.คูบางหลวง) พร้อมด้วย นายจุลชาติ จุลเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ฝ่ายปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
สืบเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.คูบางหลวง ได้รับแจ้งเหตุพบ สุนัขต้องสงสัย เพศผู้ สีขาว ไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของ เข้ามาในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. ของวันที่ 5 ก.ค.69 โดยสุนัขตัวดังกล่าวมีอาการดุร้าย ไล่กัดสุนัขของชาวบ้านจำนวน 7 ตัว และกัดประชาชนจำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงได้ใช้ปืนยิงยาสลบ เพื่อจับตัวและนำมากักดูอาการไว้ที่ อบต.คูบางหลวง จนกระทั่งสุนัขได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 6 ก.ค.2569 ทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วจึงได้ดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
จากการสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลคูบางหลวง ประจำปี 2569 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 3,635 ตัว ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี (สสจ.ปทุมธานี) ได้รับแจ้งผลการตรวจยืนยันจากปศุสัตว์จังหวัดว่า สุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) จริง ซึ่งโรคนี้ถือเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ที่สามารถติดต่อสู่คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นได้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โดยครอบคลุมพื้นที่รัศมีการเกิดโรค ใน 3 อำเภอ คือลาดหลุมแก้ว สามโคก เมืองปทุมธานี ประกอบก้วย หมู่ที่ 7 ตำบลคูบางหลวง และหมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว, หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก รวมถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. ถึง 5 ส.ค.69
นายจุลชาติ จุลเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวเสริมว่า จากรายงานการเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ 7 ทางจังหวัดได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจจนทราบว่าเป็นสุนัขจรจัดสีขาวที่วิ่งหากินอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 และหมู่ 7 เบื้องต้นพบว่ากัดคนไป 2 ราย และมีสุนัขอีก 10 ตัวที่ถูกกัด ทางเจ้าหน้าที่ได้วางแผนควบคุมโรคด้วยการปูพรมฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเน้นย้ำพื้นที่เร่งด่วนในรัศมี 1 กิโลเมตรจากจุดที่สุนัขอาศัยอยู่ พร้อมทั้งติดประกาศแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่คาดว่าสัมผัสสัตว์ป่วย รีบมาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วน
ด้าน นายเกริกพล บัวทอง นายก อบต.คูบางหลวง กล่าวว่า ทางหน่วยงานได้วางแผนมาตรการเชิงรุกโดยเร่งฉีดวัคซีนบริเวณจุดเสี่ยงที่พบเห็นสุนัขตัวดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลคูบางหลวง ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมเข็มแรกไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยตามระเบียบจะต้องฉีดทั้งหมด 4 เข็ม (4 วันต่อ 1 เข็ม) ขณะนี้ได้เรียกประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหัวหน้ากลุ่มปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้ช่วยกันเฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากพบความผิดปกติให้แจ้งมายัง อบต.คูบางหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขตามบ้านเรือน
ส่วนผู้ที่ถูกสุนัขติดเชื้อกัดจำนวน 2 ราย ได้พบแพทย์และฉีดวัคซีนเบื้องต้นแล้ว สำหรับสุนัขที่ถูกกัดจำนวน 7 ตัว ได้ทำการฉีดวัคซีนและแยกกักขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย สสจ.ปทุมธานี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ควบคุม ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาด หากถูกกัด ข่วน หรือสัมผัสสัตว์ต้องสงสัย ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ ทายา กักขังสัตว์เพื่อดูอาการ และรีบเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที หากประชาชนพบสุนัขหรือแมวเสียชีวิตผิดปกติ หรือมีอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้า เช่น กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ำลายไหล ลิ้นห้อย
สามารถโทรแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี หมายเลข 02-967-9770 และกรณีพบผู้สัมผัสสัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อ โปรดแจ้ง สสจ.ปทุมธานี หมายเลข 02-581-6454 ต่อ 305