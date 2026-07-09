นายกเมืองวิเชียร เข้าชี้แจง ปมโกงสอบท้องถิ่น จับตาผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์สั่งลงดาบ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ความเคลื่อนไหวคดีทุจริตสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ซึ่งถูกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4.5 พันล้านบาท และมีชื่อข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ถูกกล่าวหามีเอี่ยวในคดีทุจริตดังกล่าว
ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี และนางสาวสุนี มังคลารัตนศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี เข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ
รายงานข่าวแจ้งว่า เดิมคณะกรรมการฯ กำหนดใช้ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่เรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคำ แต่ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนสถานที่มายังที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีแทน เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดผลกระทบต่อกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน ภายหลังผู้สื่อข่าวหลายสำนักติดตามความเคลื่อนไหวของคดีอย่างใกล้ชิด
แหล่งข่าวระบุอีกว่า ภายหลังเพจชมรม STRONG แห่งประเทศไทย เผยแพร่รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าว โดยมีชื่อ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ ปรากฏอยู่ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหาด้วย ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสร้างแรงกดดันในแวดวงราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่หลายฝ่ายต่างจับตาทิศทางการดำเนินคดีและการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ การปรากฏชื่อของ พ.อ.อ.ณัฐพงษ์ ทั้งพรมพาณิชย์ ในบัญชีผู้ถูกกล่าวหา ทำให้การดำเนินการของจังหวัดถูกจับตามองทันที โดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายหลังคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบและเสนอความเห็นต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การเรียกนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีเข้าให้ถ้อยคำในครั้งนี้ เป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงระดับจังหวัด ยังไม่ใช่การชี้มูลความผิด ขณะที่รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาที่มีการเผยแพร่ยังอยู่ในชั้นการไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังมีสิทธิชี้แจงข้อกล่าวหาและนำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไป