เปิดงาน“เทศกาลทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราช”ยกระดับสินค้าเกษตรพร้อมประมูลทุเรียนการกุศล

นครราชสีมา โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดงาน “เทศกาลทุเรียนพรีเมียม และสินค้า GI โคราช Korat Durian Premium & Gl Festival 2026″ ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างโอกาส การตลาด พร้อมประมูลทุเรียนการกุศลสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จัดพิธีเปิด งาน “เทศกาลทุเรียน พรีเมียมและสินค้า GI โคราช Korat Durian Premium & Gl Festival 2026″ ณ ชั้น G ไอเฟล สแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายมนัส กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัด ที่มีศักยภาพด้านการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตสินค้าอัตลักษณ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะสินค้า GI ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดมีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 11 รายการ และอยู่ระหว่างผลักดันขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก 5 รายการ สะท้อนถึงศักยภาพและภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่
สำหรับ ทุเรียนโคราช ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด มีพื้นที่ปลูกกว่า 15,800 ไร่ ครอบคลุม 6 อำเภอ โดย “ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้ว และกำลังผลักดัน “ทุเรียนต้นน้ำมูลโคราช” ในพื้นที่อำเภอครบุรี เสิงสาง หนองบุญมาก ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ทั้งนี้ จังหวัดให้ความสำคัญกับการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นางศิวาพร เรย์โนลด์ส หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ผู้แทนพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับรู้สินค้า GI และทุเรียนโคราช เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ได้พบปะเจรจาทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายการค้า และขยายตลาดอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569
ภายในงานประกอบด้วยผู้ผลิตและประกอบการกว่า 60 ร้านค้า นำสินค้าคุณภาพมาจัดแสดงและ จำหน่าย อาทิ ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ ทุเรียนต้นน้ำมูล น้อยหน่าปากช่องเขาใหญ่ อโวคาโดปากช่องเขาใหญ่ เงาะ มังคุด ผักอินทรีย์ สินค้าแปรรูป อาหารพื้นถิ่น และสินค้า GI เด่นของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกิจกรรม ส่งเสริมการขายตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ การประกวดทุเรียนคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา และนำทุเรียน ที่ชนะการประกวดประมูล เพื่อนำรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นภายหลังพิธีเปิด งานการแข่งขันปอกและกินทุเรียน กิจกรรมนาทีทองทุเรียนพรีเมียมราคาพิเศษ กิโลกรัมละ 99 บาท นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า GI จังหวัดนครราชสีมา และบริการส่งทุเรียนฟรีถึงคนที่คุณรักโดยความ ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพและ สินค้า GI จากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ภายในงาน “เทศกาล ทุเรียนพรีเมียมและสินค้า GI โคราช Korat Durian Premium & GI Festival 2026” ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ณ ชั้น G ไอเฟล สแควร์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.