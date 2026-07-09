ไรเดอร์-ร้านอาหารตรังปลื้ม น้ำมันลด-ออเดอร์เดลิเวอรี่พุ่ง หลังรบ.ลดราคาน้ำมัน เริ่มไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2 

ไรเดอร์-ร้านอาหารตรัง ยิ้มรับ 2 เด้ง น้ำมันลด-ยอดออเดอร์เดลิเวอรี่เพิ่ม หลังรบ.ลดราคาน้ำมัน เริ่มไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2 วอนลดราคาน้ำมันลงอีก ให้เท่าเดิมยุคก่อนแพง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังกระทรวงพลังงานประกาศปรับลดราคาน้ำมันครั้งใหญ่ทั่วประเทศ โดยน้ำมันดีเซลปรับลดลง 2.56 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ปรับลดลง 2.51 บาทต่อลิตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามความคิดเห็น ของบรรดาไรเดอร์ส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้า ประเภทอาหาร ซึ่งต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ บรรดาไรเดอร์ต่างบอกตรงกันว่า ดีใจที่รัฐปรับลดราคาน้ำมันลงให้ ทำให้พวกตนประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ เติมน้ำมันในราคาเท่าเดิม แต่ได้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มเที่ยววิ่งรับออเดอร์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นเดือนที่ประชาชนผู้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส สามารถสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านแอพพ์เป๋าตังได้แบบเต็มเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา
“มาวันนี้ถือว่าได้ประโยชน์ 2 เด้ง คือ ยอดสั่งอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น และมาน้ำมันลดราคา ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นวันละประมาณ 20% ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าร้านอาหารบางแห่งได้จัดเก้าอี้ไว้ พบว่า มีบรรดาไรเดอร์หลายคนไปนั่งเข้าคิวรอรับอาหาร ที่จะนำไปส่งให้ลูกค้า” ไรเดอร์รายหนึ่งระบุ
ขณะที่ไรเดอร์ อีกราย กล่าวว่า น้ำมันราคาลดลงสามารถช่วยได้มาก จากที่ขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ 45 บาท ลดลงมาวันนี้อยู่ที่ประมาณลิตรละ 30 บาท ตัวเองเติมน้ำมันวันละ 140 บาท ปกติต่อวันใช้เกือบหมด วิ่งได้ประมาณวันละ 800 บาท แต่สามารถวิ่งได้เพิ่มเป็นอาจจะประมาณ 820 บาท เป็นต้น ทำให้มีรายได้เพิ่ม ประกอบกับยอดสั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เพิ่มขึ้นได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % แต่อยากให้น้ำมันลดลงอีกเรื่อยๆ
ด้านนางนงเยาว์ คำหล้า และลูกชาย เจ้าของร้านกระเพราคุณย่า ถนนวิเศษกุล ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา ยอดสั่งเดลิเวอรี่อาหารเข้ามาเพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส ประกอบกับออเดอร์ที่มาจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หักค่า GP หรือค่าคอมมิชชันหรือค่าบริการที่ร้านต้องจ่ายให้กับแพลตฟอร์มน้อยกว่าการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ทำให้ร้านมีรายได้เพิ่ม แต่สังเกตว่าบรรยากาศอาจจะคึกคักน้อยกว่าโครงการคนละครึ่งครั้งก่อนๆ ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร แต่โดยรวมยอดขายก็เพิ่มขึ้น