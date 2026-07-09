สีสันวันไหว้ครู เด็กเทคนิคขนแหล่งท่องเที่ยวดังแม่กลอง-ท่อแต่งซิ่งใส่พาน เผยไม่ใส่แล้วระแวงตำรวจ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันไหว้ครูปีนี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวะ ขนาดใหญ่ประจำจังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปอย่างคึกคักมีนักศึกษา ปวช.ปวส.และปริญาตรี กว่า 2 พันคนร่วมพิธีในอาคารกิจกรรม
โดยนายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยพระครูพิธานรัตนปราการ (ดำริห์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว นำพระสงฆ์รวม 9 รูปเจริญพุทธมนต์ ก่อนที่ตัวแทนนักเรียน ได้นำพานไหว้ครูที่แต่ละห้องประดิษฐ์อย่างสวยงามสร้างสรรค์พานตามความคิดที่เป็นอิสระ มาไหว้ครู
อย่างไรก็ตามที่สะดุดตาก็คือพานของดีเมืองสมุทรสงคราม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม ของ แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล ซึ่งมีดีกรีอันดับ 1 ประเภทสร้างสรรค์ โดยพานชาย ประกอบด้วยข้าวตอกดอกไม้และธูปเทียนแพ และมีคนกำลังทำนาเกลือ ที่เป็นสิ่งสำคัญของจังหวงัดสมุทรสงคราม ส่วนพานหญิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง ดอนหอยหลอด, ตลาดร่มหุบ, ตลาดน้ำอัมพวา, เจดีย์วัดต่างๆ และ ท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณี มาสร้างสรรค์อย่างสวยงามด้วย
นางสาว น้ำ(ชาวมอญ) แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆ เป็นคนสมุทรสงคราม มีความภาคภูมิในสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ และของดีเมืองสมุทรสงคราม จึงได้แรงบันดาลใจ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาไว้ในพาน เพื่อมอบให้กับคุณครูอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก แต่ไม่สามารถใส่พานนี้ได้ จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวสมุทรสงคราม กันเยอะๆ
ส่วนแผนกดอกไม้และงานประดิษฐ์ ก็ได้ประดิษฐ์พานอย่างสวยงามตนได้รับรางวัลชนะเลิศประภาพสวยงาม
นายณัฐพงศ์ ศิลาทอง ปธ.ชมรมวิชาชีพธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ กล่าวว่า ได้นำดอกไม้สำคัญอันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอยู่ 4 อย่างมาใช้ประดับตกแต่งพานเพื่อบูชาครู ประกอบไปด้วย 1. ดอกเข็ม ที่เป็นตัวแทนของสติปัญญาอันแหลมคม 2. ดอกมะเขือ แทนความอ่อนน้อมถ่อมตน 3. หญ้าแพรก แทนสติปัญญาที่เจริญงอกงาม และ 4. ข้าวตอก แทนความรู้ที่แตกฉานอย่างเป็นระเบียบ
ขณะที่แผนกช่างยนต์ นักศึกษาก็นำท่อไอเสีย และฟันเฟือง รถจักรยานยนต์มาทำพาน สร้างความแปลกตาให้กับผู้พบเห็น
นายณัฏฐกร เสนานอก แผนกช่างยนต์ กล่าวว่า บอกว่าเรียนช่างยนต์ก็เลยได้นำความรู้จากการเรียนไปถอดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เช่น ท่อไอเสีย, คาบูเรเตอร์, สเตอร์ ลูกสูบ ของเพื่อนๆ ในแผนกมาใส่พานไหว้ครูรวมกัน เพื่อไหว้ครู เมื่อเสร็จแล้วก็นำไปประกอบคืน ถือเป็นการมาฝึกปฏิบัติจริง แต่ในส่วนของท่อแว้นนี้ เพื่อนของตนไม่อยากใส่แล้ว เพราะระแวง จ่าบอมท และหมู่โดม ผบ.หมู่ (ป)สภ.เมืองสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี สูงสุด 5,090 บาท ต่ำสุด 1,000บาท รวมมูลค่า 700,000 บาท จำนวน 299 ทุน และ มอบรางวัลชนะเลิศ พานประเภทสวยงาม จากแผนกวิชาชีพธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ และ ประเภทสร้างสรรค์ จากแผนกเขียนแบบเครื่องกล, บอร์ดนิทรรศการ รวมทั้งมอบเกียรติบัตร ผลการเรียนดีเด่น 16 คน และ เกียรติบัตร นักเรียนที่มีความประพฤติดี 16 คน ด้วย