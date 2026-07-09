‘ปลัดเชื้อ’พร้อมแจงป.ป.ช. ย้ำทำตามทีโออาร์ ปัดเอี่ยวทุจริตสอบ-ไม่มีไฟล์คะแนน แนะเช็ครายงานการประชุม

ปลัดเชื้อพร้อมแจงข้อมูล ป.ป.ช. ยันกรรมการสอบทำหน้าที่ตามทีโออาร์ ไม่มีเอี่ยวทุจริต-ไม่มีไฟล์คะแนน แนะนำรายงานการประชุมไปตรวจสอบ
ที่จ.สระบุรี จากกรณี ป.ป.ช. รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็น “คดีพิเศษระดับชาติ” โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษ โดยตั้งคณะกรรมการไต่สวน กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) , กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบ และประกาศผลสอบ, กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบ กลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ และกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ และ บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
จากการสอบถาม นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งมีชื่อเป็นคณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า ยังไม่มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้คณะกรรมการสอบการแข่งขันทั้งหมดเข้าไปให้ข้อมูลกับป.ป.ช. หากมีหนังสือมา ตนก็ยินดีเข้าไปให้ข้อมูล ในฐานะคณะกรรมการสอบการแข่งขันก็หนีไม่พ้นในการเข้าไปรับผิดชอบ อยู่ที่ป.ป.ช.ตรวจสอบเจอความบกพร่องเกิดจากส่วนใด แต่ตนเชื่อว่า คณะกรรมการสอบการแข่งขันทุกคนที่ทำหน้าที่อยู่ ทำตามกฎหมายที่กำหนดเป็นกระบวนการทุกอย่าง
“ส่วนเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการไปแก้ไขอยู่ ที่จ.นนทบุรีเอาไฟล์ไปได้อย่างไร ต้องไปดูว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ แล้วเอาออกไปได้อย่างไร ในส่วนกรรมการ ไม่ได้ถือไฟล์พวกนี้ แต่มีหน้าที่รับรายงานจากฝ่ายเลขาและมหาวิทยาลัยเข้ามารายงานความคืบหน้ากระบวนการสอบต่อที่ประชุม กรรมการจะดูว่าในทีโออาร์ ถ้าเป็นไปตามโครงการเราก็ต้องให้ความเห็นชอบ ส่วนขบวนการที่นำไปแก้ไขอันนี้เราไม่ทราบว่าใครส่งไฟล์ไป เอาไฟล์จากใครไป และไปแก้เพื่อทำการขบวนการที่มันไม่ชอบ ซึ่งคณะกรรมการไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว ผมพร้อมจะเข้าไปให้ข้อมูล” นายเชื้อ กล่าวและว่า
การแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย มีมาตรฐานทั่วไปที่ ตามคำสั่งคสช.ที่ 8/60 สมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ ได้มีคำสั่งที่ 8/60 ให้มีคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาสอบการแข่งขันเพื่อเข้ามารับราชการกับท้องถิ่น ในมาตรฐานนี้ก็ไม่ชัดว่ามีองค์ประกอบมาจากใครบ้าง 18 คนที่ปรากฏชื่ออยู่ในขณะนี้ คัดเลือกมาจากคณะกรรมการกลางของ ก.กลางเทศบาล ก.กลาง อบต. ก.กลาง อบจ. คัดตัวแทนมาเพื่อมาเป็นองค์คณะ เรียกคณะกรรมการสอบแห่งการแข่งขัน โดยส่วนตัวแล้วตนไม่รู้สึกหวั่นใจ ก็ทำหน้าที่มาตามปกติ ตอนประชุมก็มีบันทึกรายงานการประชุม มีบันทึกเสียงการประชุม ซึ่งต้องไปขอฝ่ายเลขานุการกรมจะปรากฏเป็นหลักฐานได้ ป.ป.ช.ควรจะขอไปดูว่าเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ที่ประชุมแต่ละข้างมีเจตนาอย่างไร น่าจะมองเห็นได้ชัดเจน
“ถ้ามีหนังสือมา ผมก็พร้อมไปชี้แจง ในฐานะกรรมการ ต้องไปให้การว่าเราเกี่ยวข้องในหน้าที่ของกรรมการสอบการแข่งขัน ว่าทำหน้าที่อย่างไร ซึ่งในขบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ที่จับกันได้ ผมมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว และผมไม่เคยรู้จักกับคนกลุ่มนี้มาก่อน” นายเชื้อกล่าว
ด้านนางสมหวัง พูลเจริญ นายก อบต.หนองปลาหมอ กล่าวว่า ที่ผ่านมา จากการร่วมงานกันมา 3-4 เดือน ปลัดอบต.ปฏิบัติงานหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบมาดีตลอด ไม่เคยบกพร่องไดๆเลย ตนก็ไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นมา รู้เพียงว่าปลัดได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นซึ่งทำมานานแล้ว เวลาไปประชุม หรือ ทำงานก็จะมาขออนุญาต แต่ไม่ได้มาชี้แจงเรื่องที่ทำงานหรือที่ประชุมต่างๆ ตนยังชื่นชมว่า เป็นความโชคดีที่ได้ปลัดเก่งและมีความรู้ความสามารถได้มาร่วมงาน ในการปฏิบัติหน้าที่จะดูแลเรื่องระเบียบตลอดเวลา ถ้าป.ป.ช.เรียกปลัดเข้าไปตรวจสอบ ตนก็ยินดีให้ความร่วมมือให้ปลัดเข้าไปชี้แจง