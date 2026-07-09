นอภ.แม่สะเรียง สนธิกำลัง บุกจับต่างด้าวเถื่อนขับเคลื่อนยุทธการ“ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด”

นายอำเภอแม่สะเรียงสนธิกำลัง นำทีมตรวจสอบจับกุมต่างด้าวผิดกฎหมาย ขับเคลื่อนยุทธการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด”
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง นำทีมเจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังหลายภาคส่วน ลงพื้นที่เดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าตาฝั่ง, สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อม ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชน บ้านจอมกิตติ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่อยู่อาศัยโดยผิดกฎหมาย
ผลการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมกลุ่มบุคคลต่างด้าว 4 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นอกจากภารกิจการตรวจค้นแล้ว นายอำเภอแม่สะเรียงยังได้นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจตราและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า การแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด บุคคลต่างด้าว และการกระทำความผิดอื่นๆ ในชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวสารให้หน่วยงานราชการได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ปฏิบัติการ “Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” โดยมีเป้าหมายหลักในการคุมเข้มพื้นที่เสี่ยง ปราบปรามยาเสพติด สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย