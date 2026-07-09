นรข.-ศุลกากรนครพนม สกัดจับกระเทียมเถื่อน 9 กระสอบ ลอบนำเข้าส่งริมฝั่งโขงธาตุพนม

นรข.-ศุลกากรนครพนม สนธิกำลัง สกัดจับกระเทียมเถื่อน 9 กระสอบ ลักลอบนำเข้า ส่งริมฝั่งโขงธาตุพนม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 น. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตนครพนม โดยชุดปฏิบัติการข่าว (ชปข.) นรข.เขตนครพนม ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้บูรณาการกำลังร่วมกับด่านศุลกากรนครพนม เข้าตรวจยึดสินค้าเกษตรลักลอบนำเข้าผิดกฎหมาย กระเทียมแห้งบรรจุกระสอบ 9 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 80 กิโลกรัม ซึ่งถูกลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร โดยตรวจยึดได้ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ใกล้จุดผ่อนปรนการค้าธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
การจับกุมดังกล่าว สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่า จะมีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีมาจากประเทศเพื่อนประเทศข้ามลำน้ำโขง มาส่งยังฝั่งไทยบริเวณจุดดังกล่าว จึงวางกำลังเฝ้าตรวจ กระทั่งพบของกลางถูกนำมาทิ้งริมตลิ่งเพื่อรอการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบ โดยไม่พบผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พร้อมนำส่งด่านศุลกากรนครพนม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมจะสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไป รวมทั้ง นรข. จะยังคงเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการลาดตระเวนและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง