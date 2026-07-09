ตร.บุกวัดดังแม่ฮ่องสอน รวบเจ้าอาวาส ค้นเจอเฮโรอีนซุกในกุฏิ จนท.จับสึกทันที ชาวบ้านทนพฤติกรรมไม่ไหว
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนสนธิกำลังกวาดล้างยาเสพติด บุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังในอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หลังชาวบ้านสุดทนพฤติกรรมฉาว ร้องเรียนพบความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค้นกุฏิผงะพบ “เฮโรอีน” ซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่คุมตัวจับสึกทันทีพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประสานงานและบูรณาการกำลังร่วมกันอย่างเข้มงวด โดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรปางมะผ้าได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กองร้อย ตชด.336, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยทหารราบที่ 722 (ร้อย ร.722) นำกำลังเข้าปิดล้อมและตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ ณ วัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
การบุกเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมากว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย และอาจเข้าไปมีส่วนพัวพันกับขบวนการยาเสพติด ซึ่งสร้างความไม่สบายใจและบั่นทอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในชุมชนอย่างยิ่ง
เมื่อกำลังผสมเดินทางไปถึงและแสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นภายในกุฏิของเจ้าอาวาสรูปดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เฮโรอีน) จำนวนหนึ่งซุกซ่อนอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง พร้อมกับควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาทำการสอบสวนเบื้องต้น
ภายหลังจากการสอบสวนและมีหลักฐานชัดเจน เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวไปประกอบพิธีลาสิกขา (สึก) เพื่อให้พ้นจากสมณเพศทันที ก่อนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ปางมะผ้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำนโยบายกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง และเป็นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างทันท่วงที เพื่อคืนความสงบสุขและรักษาสถาบันศาสนาในชุมชนให้บริสุทธิ์ต่อไป