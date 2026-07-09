วงแตก! บุกจับบ่อนป๊อกเด้ง กลางเมืองนนท์ รวบนักพนัน 25 ราย ยึดชิป 10 ล้านบาท
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จ.นนทบุรี พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.ประชา ฮุงหวลวีรชล สว.สส. ร.ต.อ.สหรัตน์ เสือแก้ว รอง สว.สส.ร.ต.ท.ประดิษฐ์ศิลป คุณเลิศ รอง สว.สส. ร.ต.ท.อดุลย์ ภูชม รอง สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ และสืบสวนภูธร จ.นนทบุรี นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 710/2569 เข้าตรวจที่บ้านหลังหนึ่ง ซอยงามวงศ์วาน 31 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ เนื้อที่ประมาณ 100 ตรางวา มีรั้วรอบขอบชิดสูงกว่า 2 เมตร กล้องวงจรปิดทั้งด้านในและด้านนอกบ้าน 8 ตัว เจ้าหน้าที่ได้เรียกให้คนที่อยู่ด้านในเปิดประตูหน้าบ้าน แต่ไม่มีใครยอมออกมาเปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องปีนรั้วบ้านเข้าไปยังด้านใน
พบว่าที่ห้องโถงชั้นล่างพบนักพนันวิ่งแตกกระเจิงพยายามหลบหนีแต่ไม่สามารถหลบหนีไปได้ จับกุมนักพนันได้ทั้งหมด 25 คน เป็นผู้ชาย 10 คน ผู้หญิง 15 คน ยังพบโต๊ะพนันสำหรับเล่นไพ่ป๊อกแปดเก้า ชิปแลกเงินมูลค่า 100,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 1,000 บาท 500 บาท และ 100 บาท รวมมูลค่า 10 ล้านบาท ไพ่ 16 สำรับ ลูกโฮโล 20 ลูก แผ่นบอกแต้มการเล่น 1 อัน เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ในการเล่นพนัน สมุดจดยอดเงินหมุนเวียนการเล่นได้เสียของวันที่ 4 กรกฎาคม69 ที่ผ่านมาถึง 2 ล้านบาท
จากการสอบสวนทราบว่า นายจิรายุทธ อายุ 34 ปี ให้การยอมรับว่าเป็นเจ้ามือ โดยมี น.ส.ต้า อายุ 40 ปี ที่รู้จักกัน เป็นคนมาเช่าบ้านหลังดังกล่าวเพื่อเปิดเล่นการพนัน และว่าจ้างให้ตนทำหน้าที่เป็นเจ้ามือ รวมถึงทำอาหารเลี้ยงคนที่มาเล่นการพนัน ตนจะนอนพักที่บ้านหลังนี้เพิ่งจะเปิดเล่นไพ่วันแรก ได้ค่าจ้างวันละ 500 บาท ส่วนนักพนันเป็นคนรู้จักที่นัดกันมาเล่น และมีการชวนกันมา
จากการสอบสวนทราบว่า นักพนันเดินทางมาจาก จ.ระยอง , ฝั่งธน และอีกหลายจังหวัด จะนัดกันเฉพาะคนรู้จักและในกลุ่มคนเล่น จะย้ายไปเล่นต่างที่ต่างๆ และวนกันมาเล่นที่บ้านหลังดังกล่าว เป็นบางครั้ง ตำรวจจะขยายผลจับกุมเจ้าของที่แท้จริงและผู้เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหา นายจิรายุทธ เพ็ชรยิ้ม ว่า จัดให้มีการเล่นการพนัน ,เป็นเจ้ามือรับกินรับจ่าย ส่วนนักพนัน แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ดำเนินคดี