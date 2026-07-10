ผู้ว่าฯสตูลสั่งล่าตัว อดีตนายก อบต.ควนกาหลง วิ่งเต้นขรก.ท้องถิ่น นายกอบจ.ปิดปากเงียบ หลังป.ป.ช.ชี้มูล

พลิกสตูลล่า ‘อดีตนายก อบต.ควนกาหลง’ ผู้ว่าฯลั่นจับได้ สั่งค้านประกันตัวทันที หวั่นทำลายชื่อเสียงจังหวัด จ่อเช็กบิลทุจริต อบจ. หลัง ป.ป.ช.ชี้มูล
จากกรณีคดีทุจริตครั้งใหญ่ใน จ.สตูล ขบวนการอดีตผู้บริหารท้องถิ่นและเครือข่ายหลอกเรียกรับเงิน “ขายฝันโควต้าพิเศษ” สอบเข้ารับราชการ ล่าสุดยกระดับเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาด หลังผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประสานตรงผู้กำกับการ สภ.ควนกาหลง เร่งล่าตัวอดีตผู้นำท้องถิ่นมาดำเนินคดี ลั่นหากจับกุมตัวได้ “ห้ามให้ประกันตัวเด็ดขาด” พร้อมเปิดมาตรการเชิงรุกกู้ศรัทธาและเตรียมความพร้อมรับสำนวน ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิดระดับ อบจ.
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่สวนครูอามีน๊ะ จ.สตูล นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานจําปาดะ ของดีอําเภอควนโดน โดยมี นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมงานและยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกติและได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าววันจำปาดะ แต่ยังคงให้การปฏิเสธในการพูดถึงคดี หลัง ป.ช.ช.ชี้มูล
นายคณิตเปิดเผยว่า ได้เรียกผู้กำกับการ สภ.ควนกาหลง เข้าพบเป็นการด่วน เพื่อกำชับและตอกย้ำให้เร่งรัดจับกุมตัว นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ อดีตนายก อบต.ควนกาหลง จ.สตูล (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลควนกาหลง) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
“คนลักษณะแบบนี้ทำชื่อเสียงจังหวัดและองค์กรเสียหาย ผมสอบปลัดอำเภอมาได้ ตาแทบกระเด็น อ่านหนังสืออยู่ 3 เดือน ด้วยศักดิ์ศรีข้าราชการ เรายอมรับพฤติกรรมทุจริตแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด และหากจับตัวได้ ผมได้หารือกับทางผู้บังคับการตำรวจและศาลแล้ว ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีคำว่าให้ประกันตัวอย่างแน่นอน” นายคณิตกล่าว
ผู้ว่าฯสตูลยังระบุเพิ่มเติม กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลนายสัมฤทธิ์ นายก อบจ. ว่าจังหวัดทราบกระแสข่าวจากการแถลงข่าวของเลขาธิการ ป.ป.ช.แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้รับเล่มสำนวนอย่างเป็นทางการจากส่วนกลาง ซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมายมหาดไทย ทันทีที่เล่มสำนวนส่งถึงมือผู้ว่าฯ จะต้องนำมาพิจารณาในรายละเอียดของฐานความผิดอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสั่งการตามกรอบกฎหมายต่อไป ยืนยันไม่มีการละเว้น
ผู้ว่าฯสตูลกล่าวว่า และเพื่อเป็นการล้างบางขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้หมดไปจากจังหวัด ทางจังหวัดสตูลได้แจ้งเวียนไปยังทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิด “ศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก” ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายโดยตรง พร้อมการันตี “ปกปิดรายชื่อเป็นความลับขั้นสูงสุด” และมีกำหนดส่งรายงานตรงถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกวันในเวลา 15.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดเดินทางมาร้องเรียนหรือขอคำแนะนำที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยแม้แต่คนเดียว มีเพียงกระแสข่าวว่าจะมาแต่ยังไม่มา คาดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้ช่องทางอื่น เช่น การร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หรือการเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยตรง เนื่องจากความปลอดภัยและความเชื่อมั่น ซึ่งทางจังหวัดระบุว่าไม่ก้าวล่วงและยินดีให้ความร่วมมือในทุกช่องทาง
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯสตูล ได้นัดรวมพลสั่งการและเรียกรวมตัวผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด เพื่อนำมาตอกย้ำและเน้นย้ำถึงจุดยืนในการทำงาน ฝ่ายบริหาร (นายก อปท.) ต้องทำหน้าที่สมฐานะผู้แทนที่ประชาชนคัดเลือกมา ห้ามมีเรื่องทุจริตเด็ดขาด ข้าราชการประจำต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นหลัก อย่าอ้างว่า “เคยทำตามๆ กันมาในอดีต” เพื่อทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ในมิติการบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดยังกำชับให้นายอำเภอและผู้นำท้องถิ่นสแตนด์บายในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยในช่วงฤดูฝนภาคใต้ หากมีภารกิจออกนอกพื้นที่ต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงทันที