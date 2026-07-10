กองทัพเมียนมา ระดมยิงใส่ ที่มั่นกะเหรี่ยง กระสุนปืนค.ตกใส่วัดไทย ใกล้กุฏิเจ้าอาวาส

กองทัพเมียนมาระดมยิงปืนค.ใส่ที่มั่นกะเหรี่ยงอย่างหนัก หลุดมาลงในวัดไทย 1 นัดใกล้กุฏิเจ้าอาวาส บุญที่ไม่เป็นไร
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ(เคเอ็นแอลเอ.) ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ร่วมกับกองกำลังปกป้องประชาชน หรือ พีดีเอฟ.ยังคงยิงต่อสู้กับทหารรัฐบาลเมียนมา เพื่อรักษาที่มั่นปราการสำคัญบริเวณบ้านมินลาปาน อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด
โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้รบกันอย่างหนัก มีการปะทะกันด้วยอาวุธประจำกาย ปืนกล.ขนาด 60 มม. และปืนกลขนาด.90 มม. รวมทั้งการยิงด้วยกระสุนวิถีโค้ง หรือปืนค.60 ค.80 ดังกึกก้องสนั่นก้องถึงหมู่บ้านไทยตามแนวชายแดน การยิงของทหารเมียนมา เสียงกระสุนวิถีโค้งดังถี่มาก โดยฝ่ายเมียนมาต้องการทำลายฐานที่มั่นอันแข็งแกร่งของฝ่ายกะเหรี่ยง เพื่อหวังที่จะยึดพื้นที่ให้ได้
ขณะที่มีการสู้รบกันนั้น มีกระสุนปืนค.ไม่ทราบขนาด ล้ำแดนไทยตกเข้ามาในวัดห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 นัด ใกล้กุฏิเจ้าอาวาส แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย หลังจากเกิดเหตุ ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด และฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ โดยกระสุนล้ำแดนมาตกในโคลน แต่ไม่ระเบิด อย่างไรก็ดียังไม่ทราบว่า กระสุนเป็นของฝ่ายใด