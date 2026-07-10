รวบคาสนามบินภูเก็ต 2 สาว ลอบขนช่อดอกกัญชา กว่า 32 กก. เตรียมออกนอก
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านท่าอากาศยานภูเก็ต นำโดยนายนุชา จีระดิษฐ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต น.ส.ถนอมจิต บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร น.ส.เจริญพร แจ้งวันสุขหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภสาคูภายใต้การดำเนินการของ พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผกก.สภ.สาคู และ พ.ต.ท.รัตนวุธ หนูแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สาคู
โดยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย หลังพยายามลักลอบนำช่อดอกกัญชาออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รายแรก เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางล้อลากสีดำยี่ห้อ PIERRE CARDIN จำนวน 1 ใบของ น.ส.เลวานนาห์ เชลซี กุซมาน (Ms.Levannah Chelsea) อายุ 18 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ พบช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศจำนวน 14 ห่อ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 14.5 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับว่ากระเป๋าเดินทางและของกลางทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน “พยายามนำของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยที่ของยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดรวมถึงความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา พ.ศ.2568 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”
ต่อมาเวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระเป๋าเดินทางล้อลาก ต้องสงสัยสีเขียวยี่ห้อ Swish Navy ของ น.ส.เพ็ญพิชชา (สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย พบช่อดอกกัญชาบรรจุถุงสุญญากาศจำนวน 16 ห่อ น้ำหนักรวม 17.6 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋า
ผู้ต้องหารายดังกล่าวรับสารภาพว่ากระเป๋าเดินทางและของกลางทั้งหมดเป็นของตน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกัน ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาออกนอกราชอาณาจักรผ่านท่าอากาศยาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด