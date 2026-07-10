นาวิกโยธินตราดไฟเขียว เอกชน-อบจ. พัฒนาบ้าน 3 หลังชำราก เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดน

นาวิกโยธินตราดไฟเขียวเอกชน-อบจ. พัฒนาบ้าน 3 หลัง ต.ชำราก เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายแดน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากภาคเอกชน นำโดยหอการค้าจังหวัดตราด และ จังหวัดตราด พร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตราด รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้หารือเรื่องที่จะพัฒนาพื้นที่บ้านสามหลัง ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ทหารทวงคืนจากทหารกัมพูชาที่บุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตอธิปไตยของไทยนานกว่า 40 ปี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ล่าสุด นาวาเอกปรัชญา โพธิย้อย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เปิดเผยว่า ฝายทหารนาวิกโยธินตราดเห็นด้วยในเรื่องนี้ ด้วยเหตุหลัก 2 ประการ คือ ถนนเส้นนี้ในการพัฒนาครั้งแรก ฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดใช้หน่วยทหารช่างทำขึ้นไปบริเวณบ้านสามหลัง เพื่อใช้ขนอาวุธและการลำเลียงกำลังพลเพื่อยึดพื้นที่บ้าน 3 หลัง แต่ด้วยงบประมาณที่ไม่มาก ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ และพระศักดา สุนทโร จากวัดท่าเส้น ทำให้สามารถทำถนนที่มีคุณภาพขึ้นไปยังบ้าน 3 หลังได้ และ ได้ใช้ลำเลียงกำลังพลและอาวุธขึ้นไปยึดบ้าน 3 หลังกลับคืนมาได้ โดยร่วมกับหน่วยทหารหลักสนับสนุนจนสำเร็จ และระหว่างทำถนนขึ้นไปนั้น ภาคเอกชนที่ขึ้นมาเยี่ยมทหารได้เห็นภาพทิวทัศน์บนเขา และเนิน 5 จี(เนินที่มีสัญญาโทรศัพท์ 5 จี)แล้วสวยงามมาก จึงคิดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทหารนาวิกโยธินตราด มีแนวความคิดในเรื่องนี้มาตั้งแต่ อดีต ผบ.ฉก.นย.ตราด แต่เพียงห่วงในเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น
“ประการที่ 2 คือ ถนนเส้นนี้ หากทำสำเร็จจะเป็นถนนสายความมั่นคงให้การทำงานของฝ่ายทหารในการรักษาอำนาจอธิปไตยของประเทศ เพราะที่ผ่านมาถนนที่เชื่อมชายแดนประเทศเพื่อนบ้านต้องมีความได้เปรียบในเรื่องภูมิประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน หากเราพร้อมยิ่งจะทำให้การทำงานของฝ่ายมั่นคงมีความเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนการจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น วันนี้ ยืนยันว่า พื้นที่บริเวณบ้านสามหลังเป็นพื้นที่อยู่ในฝั่งประเทศไทย และมีความปลอดภัย 100% ทหารนาวิกโยธินตราดพร้อมสนับสนุน” นาวาเอกปรัชญา กล่าว
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณบ้านสามหลัง พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมืองตราด ซึ่งตั้งอยู่บนเนินสูงติดแนวเทือกเขาบรรทัด เพื่อสำรวจพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม และนำเสนอข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดทราบในที่ประชุม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยประมาณการค่าก่อสร้างไว้ประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้บ้าน 3 หลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้ อบจ.ได้ก่อสร้างถนนขึ้นไปยังสถานที่สู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารเวียดนาม เมื่อ 40 ปี(วันที่ 18 พฤษภาคม2528) การสู้รบในสมรภูมินี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในการปกป้องชายแดนไทย โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ทหารเวียดนามออกจากเขตแดนได้สำเร็จในวันที่ 18 พฤษภาคม โดยสูญเสียทหาร 8 นาย และบาดเจ็บ 68 นาย ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงวีรชน