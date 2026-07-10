พนักงานการไฟฟ้า ขับกระบะฝ่าสายฝน รถเหินน้ำ หมุนฟาดต้นไม้ เสียชีวิต 2 ราย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เถิน จ.ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเถิน และสบปราบ รีบรุดไปตรวจสอบ และช่วยเหลือ หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักหมุนบนถนนแล้วชนฟาดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ร่องกลางถนนทางหลวง สายลำปาง-ตาก ขาเข้า จ.ลำปาง กิโลเมตรที่ 640 เขตบ้านแม่เตี้ยะ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง สภาพรถกระบะ สีขาว ทะเบียน จ.อุดรธานี พังยับทั้งคัน โดยเฉพาะห้องโดยสารรถที่ฟาดเต็มแรง พังยุบอัดคนขับ และคนที่นั่งมาด้วย จึงทำให้เสียชีวิตทันที 2 ราย
เบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ นายวิชาญ อายุ 59 ปี และนายภวัต อายุ 79 ปี ทั้งสองเป็นชาว อ.เมือง จ.อุดรธานี และเป็นอดีตพนักงานเกษียณ กฟภ.
เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปาง จึงนำเครื่องตัดถ่างเข้าดำเนินการงัดตัวรถ แล้วนำร่างออกมา ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากเขื่อนภูมิพลตั้งแต่เช้า เพื่อจะมุ่งหน้าไปธุระที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยคาดว่ารถคันดังกล่าวกำลังรีบเดินทาง และเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงอันตรายเป็นถนนทางโค้ง และเนื่องจากมีน้ำขังและฝนตกหนัก ซึ่งมักจะเกิดอุบัติเหตุรถเหินน้ำอยู่บ่อยครั้ง จึงเสียหลักทำให้รถหมุนไปหลายรอบ ก่อนที่จะไถลฟาดชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ร่องถนน จนทำให้เสียชีวิตดังกล่าว โดยขณะนี้ได้ติดต่อญาติ ทราบเรื่องแล้วว่าทั้งสองคนมาประสบอุบัติเหตุที่ จ.ลำปาง