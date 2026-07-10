แพไม้ไผ่แตก! พระธุดงค์ 12 รูป ล่องแพจากระนอง สูญหาย 4 ในอช.แก่งกรุง จนท.เร่งค้นหา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม JS100 Radio รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยกู้ภัย เร่งระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ หลังเกิดเหตุแพไม้ไผ่แตกกลางคลองมุ๋ย ในพื้นที่ป่าบางยวน เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
จากข้อมูลเบื้องต้น พระธุดงค์ทั้งหมด 12 รูป เดินทางล่องแพไม้ไผ่มาจากพื้นที่ จ.ระนอง ก่อนเกิดเหตุแพแตกเมื่อคืนวันที่ 9 กรกฎาคม ทำให้พระต้องแยกย้ายกัน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้า พระธุดงค์ 2 รูป เดินออกมาขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ก่อนจะมีการค้นหาต่อเนื่อง และพบพระเพิ่มอีกหลายรูป ซึ่งบางรูปมีอาการอ่อนเพลียจากการอดอาหาร และบาดเจ็บเล็กน้อย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษา
ล่าสุด เวลา 13.18 น. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือพระธุดงค์ได้แล้ว 8 รูป เหลือ สูญหายอีก 4 รูป โดยชุดค้นหาของอุทยานกว่า 20 นาย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ยังคงเดินเท้าและใช้โดรนบินสำรวจในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหาย หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป
(Cr.อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง – สุราษฎร์ฯต้องรอด)