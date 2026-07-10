สทนช.กางแผนแม่บทลุ่มน้ำป่าสัก ชูประเมิน SEA ดึง 11 เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี
เมื่อเวลา 08.30 น วันที่ 10 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมลีลาวดีวิลล่า ลีลาวดีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ปรับปรุงช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2580) เวทีที่ 3 โดยมี นายศราวุธ สากล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (สทนช.ภาค 2) เป็นผู้กล่าวรายงาน ท่ามกลางผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ลุ่มน้ำป่าสัก ถือเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำสายยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคกลางตอนบนและตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 15,603.33 ตารางกิโลเมตร ใน 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา
ทว่าบริบทในปัจจุบัน ลุ่มน้ำแห่งนี้กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเชิงนิเวศและภูมิอากาศอย่างหนัก ทั้งสภาวะขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน ตลอดจนวิกฤตการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาคการเกษตร การผลิตน้ำประปา และระบบนิเวศโดยรวม
นายศราวุธ เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและปรับปรุงแผนแม่บทฯ 20 ปี ให้มีความยืดหยุ่นและสอดรับกับความผันผวนทางสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่แปรเปลี่ยนไป โดยไฮไลต์สำคัญคือการนำ “กรอบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” หรือ SEA (Strategic Environmental Assessment) มาปรับใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเลือก เพื่อรักษาสมดุลแห่งการพัฒนาใน 3 มิติหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ กระบวนการจัดทำแผนแม่บทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับ “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน” ภายใต้หลักการ “ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ” โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 11 กลุ่ม แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ การประชุมปฐมนิเทศ, การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1, การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 และการประชุมปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติและแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำที่หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถนำไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป