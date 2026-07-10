อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก ยกทัพ100ผู้ประกอบการ บุก กทม. ชิม ช้อป สินค้าคุณภาพ

อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก ยกทัพ 100 ผู้ประกอบการ บุก กทม. ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าคุณภาพ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ห้องเชียงราย 2 โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวงาน อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026 หรือ East-Northern Industrial Fair 2026 ต่อสื่อมวลชนและภาคีเครือข่าย เตรียมนำผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กว่า 100 กิจการ บุกกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม ที่ BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ภายในงานแถลงข่าวมีการนำเสนอศักยภาพของผู้ประกอบการจาก 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชุด อลังการสีสันชาติพันธุ์ล้านนา พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากแต่ละจังหวัด และมินิแฟชั่นโชว์จากนางแบบนายแบบมืออาชีพ สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
นายชูชีพ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีศักยภาพโดดเด่นทั้งด้านทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงมีฐานการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพสูงและสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำนวนมาก การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การต่อยอด Soft Power สู่โอกาสทางธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั้ง 4 จังหวัด จำนวนกว่า 100 กิจการ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและสร้างโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมนำศักยภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคสู่สายตาผู้บริโภค นักธุรกิจ นักลงทุน และคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
สำหรับงาน อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีมาตรฐาน และโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์สร้างสรรค์จากผู้ประกอบการกว่า 100 กิจการ ครอบคลุม 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงของใช้และของตกแต่ง ซึ่งได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานแนวคิดร่วมสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ล้านนาตะวันออกนอกจากนี้ ภายในงานยังจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์เด่นจากผู้ประกอบการ การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโรงงานในรูปแบบ Outlet แฟชั่นโชว์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การแสดงศิลปวัฒนธรรม และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากล้านนาตะวันออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้น
จังหวัดเชียงรายและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุน ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์สินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากล้านนาตะวันออก ชม ชิม ช้อป ใช้ สินค้าดีมีมาตรฐานในราคาพิเศษ พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตและก้าวไกล ในงาน อุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก 2026 ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคมที่ BCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร