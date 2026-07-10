ไหม้โรงรมยางช้างกลางวอด 5 ห้อง จนท.ระดมฉีดน้ำนาน 4 ชั่วโมง คาดเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

เพลิงไหม้โรงรมยางช้างกลางวอด 5 ห้อง เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำ นานกว่า 4 ชั่วโมง คาดเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายบัญญัติ ปะนะรัตน์ นายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงรมยางแผ่นรมควัน “โรงรมทวีทรัพย์” ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช จึงสั่งการประสานสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่ง เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง เผาผลาญห้องรมยาง 5 ห้อง ซึ่งมีปริมาณยางแผ่นรมควันอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัดกั้นเปลวไฟ พร้อมทั้งช่วยกันเคลื่อนย้ายยางแผ่นบางส่วนออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้า รวมระยะเวลากว่า 4 ชั่วโมง โดยแม้เปลวไฟจะสงบลงแล้ว แต่ยังคงมีกลุ่มควันและความร้อนสะสมอยู่ภายในอาคาร เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและฉีดน้ำควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุคนงานทยอยนำยางพาราแผ่นดิบจำนวนมากเข้าสู่ห้องรมควันตามกระบวนการผลิต และมีการจุดไฟในเตารมยางตามปกติ ก่อนเกิดเหตุเพลิงลุกลามเข้าสู่ห้องรมที่มียางบรรจุอยู่จำนวนมาก ส่งผลให้ไฟขยายตัวอย่างรวดเร็ว สำหรับมูลค่าความเสียหาย เบื้องต้นประเมินว่าอาจสูงกว่า 10 ล้านบาท เนื่องจากยางพารามีราคาสูงในปัจจุบัน โดยยางแผ่นดิบอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 83-85 บาท ขณะที่ยางแผ่นรมควันชั้น 3 มีราคาสูงกว่า 90 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณยางที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียด
นายบัญญัติกล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น โรงรมยางดังกล่าวมี น.ส.สิริญดา ชาญสวัสดิ์ เป็นเจ้าของ และเป็นธุรกิจของครอบครัว ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบน้ำหนักยางที่นำเข้าห้องรม รวมถึงปริมาณยางที่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุได้ ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุต่อไป