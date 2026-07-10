ฝนตกต่อเนื่อง! น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วม 10 ครัวเรือนใน อ.ฝาง เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย-ช่วยเหลือ
วันที่ 10 กรกฎาคม เมื่อเวลา 14.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง ว่า เกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านปางสัก ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ส่งผลกระทบบ้านเรือนประชาชนจำนวน 10 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดยปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำยังไม่ลดลง เจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และหากมีความคืบหน้าหรือผลกระทบเพิ่มเติม จะรายงานให้ประชาชนทราบต่อไป พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ขณะที่ สวท.ฝาง คลื่นความรู้-คู่ความสุข สรุปรายงานสถานการณ์น้ำ (วันที่ 10 ก.ค. 2569)
1. พื้นที่ ต.แม่สูน (ม.14 บ้านสันติพัฒนา) | เวลา 13.56 น.ปริมาณน้ำบริเวณสะพานร่องอ้อ และหอปรับปรุงน้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ใหญ่บ้าน ได้แจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านเฝ้าระวัง ผ่านทางไลน์กลุ่มหมู่บ้านและเสียงตามสาย โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ริมน้ำ
2. พื้นที่ ต.แม่ข่า (ม.7) | เขตติดต่อ อ.ไชยปราการ มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำฝางเพิ่มสูงขึ้นจนถึงครึ่งหนึ่งของตลิ่งแล้ว (เหลืออีกประมาณ 4 เมตร น้ำจะล้นตลิ่ง) หากยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่บริเวณดอย ระดับน้ำมีโอกาสจะล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก
ล่าสุด สถานการณ์น้ำ บริเวณบ้านหัวฝาย เวลา15.50 น. ระดับน้ำประมาณ 0.6 เมตรแล้ว