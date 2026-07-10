11 ครอบครัว แจ้งความผอ.ร.ร.ดัง อนาจาร เด็กหญิง แถมขู่ตัดทุนการศึกษา เจ้าตัวชิงยื่นลาออก

ปวีณาพา นักเรียนหญิงและญาติ 11 ครอบครัวกาญจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผอ.โรงเรียนดังในอำเภอศรีสวัสดิ์ ก่อเหตุอนาจารจับหน้าอกเด็ก ก่อเหตุมานานหลายปี ขู่ตัดทุนการศึกษาถ้าแจ้งผู้ปครอง ล่าสุดยื่นลาออก แต่เขตพื้นที่ฯ ยังไม่อนุมัติ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี นำเด็กนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 10-15 ปี ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยครอบครัวรวม 11 ครอบครัว เดินทางมายัง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน ของเด็กนักเรียนผู้เสียหาย ซึ่งมีพฤติกรรม ล่อลวงเด็กมากระทำอนาจารโดยการจับหน้าอก
ซึ่งในวันนี้มีเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายและครอบครัวเดินทางมาเข้าแจ้งความรวม 11 ครอบครัว โดยทาง พลตำรวจตรีพศวีร์ เรื่องภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายและครอบครัว สามารถแจ้งความที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้เลย โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงรายหนึ่ง ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ชอบล่อลวงเด็กนักเรียนหญิงมากระทำอนาจาร โดยการจับหน้าอก ซึ่งหลังจากผู้ปกครองรายนี้ ได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านทางบุตรหลานของตน จึงได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากบรรดาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนรายอื่นๆ จนได้ทราบว่ามีเด็กนักเรียนที่ถูกก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมากกว่า 20 ราย จึงได้รวมตัวกันเข้าขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี จนนำมาสู่การเดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้
ด้านนายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายสิริศักดิ์ คณาคุปต์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมรับฟังในฐานะทนายความฝ่ายผู้เสียหาย โดยมี นางจันจิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (สพป.กจ.1) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ส่วนขั้นตอนการสอบปากคำของเด็กนักเรียนทั้ง 11 รายนั้น เจ้าหน้าที่จะจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการนำตัวเด็กไปสอบปากคำ เช่น สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลที่เด็กร้องขอ ร่วมสอบปากคำ เนื่องจากเด็กนักเรียนหญิงทั้ง 11 ราย อายุไม่เกิน 18 ปี จึงต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กๆ โดยการสอบปากคำคาดว่าจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้
นางปวีณา กล่าวว่า ในวันนี้มีเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายและครอบครัวรวม 11 ครอบครัว เดินทางเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ยังคงมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองบางส่วนที่ยังไม่พร้อมเดินทางมาแจ้งความในวันนี้ด้วย โดยในส่วนของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความ ตนเองจะได้ประสานให้เด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหาย ทั้งหมดอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกข่มขู่หรือแทรกแซงในระหว่างรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ในส่วนของผู้ปกครองก็จะให้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ในวันนี้ทันที
ด้านพลตำรวจตรีพศวีร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยกันเข้ามาดูแลสวัสดิภาพของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหาย ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้ดำเนินการสอบปากคำเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายและผู้ปกครอง ให้ครบถ้วน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ หนึ่งในผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิง ให้ข้อมูลว่า ตนได้ทราบข้อมูลจากลูกว่าถูกผู้อำนวยการรายนี้ก่อเหตุกระทำอนาจารมาตั้งแต่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือประมาณ 3 ปีก่อน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะใช้วิธี เรียกเด็กให้มารับการตัดผม ที่บ้านพักของผู้อำนวยการ ก่อนจะมีการเอื้อมมือจากด้านหลังมาจับหน้าอกของเด็ก หลังตนได้ทราบเรื่องจากลูก จึงได้ออกเก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กนักเรียนรายอื่นจนพบว่ามีผู้ถูกก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมากกว่า 20 ราย
ด้านผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงอีกราย ให้ข้อมูลว่า ลูกของตนถูกเรียกให้ไปรับเสื้อซับในตัวใหม่ที่บ้านพักของผู้อำนวยการโรงเรียน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเอาเสื้อซับในตัวเก่าไปให้กับผู้อำนวยการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อไปที่บ้าน ของผู้อำนวยการก็ถูกผู้อำนวยการ ทำอนาจารโดยการจับหน้าอก ซึ่งเมื่อตนสอบถามลูกว่าเหตุใดจึงไม่แจ้งให้ตนทราบ จึงได้ทราบว่าที่ผ่านมาผู้อำนวยการรายนี้จะข่มขู่เด็กว่าหากนำเรื่องไปบอกผู้ปกครอง จะถูกไล่ออกจากโรงเรียนและตัดทุนการศึกษาที่ได้รับ ทำให้เด็กเกิดความกลัวและไม่กล้าแจ้งเรื่องให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งเด็กบางรายถูกกระทำต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี รวมถูกก่อเหตุนับร้อยครั้ง
เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่จะให้เด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายทั้ง 11 รายไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมเป็นต้นไป ส่วนเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความในวันนี้ สามารถเดินทางเข้าแจ้งความและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเอาผิดกับผู้อำนวยการรายดังกล่าวได้ต่อไป
ขณะเดียวกัน มีข้อมูลว่าผู้อำนวยการรายนี้ ได้ยื่นเรื่องลาออกจากตำแหน่งเมื่อหลายเดือนก่อน ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ยืนยันว่า มีการยื่นเรื่องขอลาออกจริง แต่ยังไม่ได้มีการอนุมัติแต่อย่างใด ขอให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงผู้เสียหายมั่นใจว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับเด็กนักเรียนหญิงที่ผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการเอนเอียงเข้าข้างผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอน