จับ ‘แม่เล้าติดพนัน’ บังคับเด็กวัย 13 รับแขก รอหักหัวคิว-ป่วยก็ไม่สน สั่งรุมทำร้าย อ้างจะเลิกทำแล้ว

สุดหดหู่ จับ ‘แม่เล้าติดพนัน’ บังคับเด็กวัย 13 รับแขก ป่วยก็ไม่สน ไม่ทำสั่งรุมทำร้าย อ้างกำลังจะเลิกทำแล้ว
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจาก น.ส.เพชร อายุ 18 ปี น.ส.ใบตอง อายุ 17 ปี และ ด.ญ.ใบบัว อายุ 13 ปี ทั้งหมดเป็นชาวอุดรธานี ว่าถูก น.ส.ดา อายุ 28 ปี ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส บังคับให้ค้ากาม ถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็จะข่มขู่ ถึงขั้นนำเพื่อนมารุมทำร้ายร่างกาย โดยจะหักค่านายหน้าครั้งละ 200-300 บาท โดยจะสร้างทวิตเตอร์ขึ้นมาเพื่อรับงานจากแขกที่สนใจและทักเข้ามาขอซื้อบริการ
จึงประสาน พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.วัฒนพงษ์ แก้วภิรมย์ สว.สส.ปรก.สภ.เมืองอุดรธานี และ พ.ต.ต.เสริมพล เพียรชัยสงค์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภ.จ.อุดรธานี เข้าร่วมรับเรื่องร้องเรียน และสอบสวนปากคำ โดยมีคลิป ด.ญ.ใบบัวโดน น.ส.ดา นำเพื่อน 4-5 คนมารุมทำร้ายหากไม่ไปรับแขกที่ติดต่อมาได้ เป็นการสั่งสอน
น.ส.เพชร เล่าว่า ตนเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี พร้อมกับทำงานร้านอาหารหาเงินส่งตัวเองเรียน โดยเช่าหอพักอยู่กับน้องใบบัว ต่อมาตนได้ดร็อปเรียน เพราะว่าตนทำงานกลางคืนนอนดึก ทำให้หยุดเรียนบ่อย เรียนไม่ทันเพื่อน ต่อมาเดือนมีนาคม 69 เจ้าของหอพักได้แนะนำให้ตนรู้จักกับ น.ส.ดา ลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ซึ่งเช่าหอพักเดียวกัน แนะนำว่า น.ส.ดา เป็นโมเดลลิ่ง หางานเอ็นเตอร์แทนแขกให้ได้ ไม่นานก็สนิทสนมกัน กระทั่ง น.ส.ดา สร้างทวิตเตอร์ขึ้นรับลูกค้าที่มาชื้อบริการ และชักชวนให้ตนและ ด.ญ.ใบบัวรับแขกด้วย
น.ส.เพชร เล่าต่อว่า เมื่อมีลูกค้าผู้ชายทักเข้ามาในทวิตเตอร์ เพื่อซื้อบริการ น.ส.ดา ก็จะส่งรูปตนและน้องใบบัวไปให้ลูกค้าดู เมื่อลูกค้าเลือกตน น.ส.ดา ก็จะบอกราคา 1,200 บาท ลูกค้าก็จะโอนเงินเข้าบัญชี น.ส.ดา เพราะตนไม่มีบัญชีธนาคาร ซึ่งเขาจะหักเอาเงินตนเป็นค่านายหน้าที่หาลูกค้าให้ 200-300 บาท จากนั้นก็จะถามว่าลูกค้าจะมารับ หรือให้ไปหาที่ห้องพักตามแต่ลูกค้าจะเลือก เมื่อทำงานเสร็จ ตนก็จะได้เงินค่าตัว 1,000 บาท ซึ่งตนทำมา 4 เดือน
“ยอมรับว่าเคยรับงานรับลูกค้าเองมาก่อนแบบอิสระ รับงานเองได้เงินเองไม่ได้แบ่งใคร ต่อมา น.ส.ดา ได้ชักชวนมาอยู่ด้วย ระยะแรก น.ส.ดา ก็จะหาลูกค้าให้ และหักเงินเพียง 200 บาท แต่เขาจะให้พวกเราเลี้ยงข้าว บางครั้งก็จ่ายค่าหอพัก ค่าไฟ ค่าน้ำ แต่ระยะหลังเขาจะบังคับให้ไปรับแขก หากไม่ไปก็จะพูดจาไม่ดีด้วย ออกแนวข่มขู่ เลยคิดว่าร่างกายก็เป็นของเรา ทำไมต้องเอาร่างกายไปทำงานไปเลี้ยงดูคนอื่นด้วย จึงได้ชักชวน น้องใบบัวกับน้องใบตอง ย้ายหอพักหนี แต่ก็โดนข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายไม่เลิก ส่งเป็นข้อความมาก็มี พวกเราจึงมาปรึกษาขอความช่วยเหลือ”
ส่วน ด.ญ.ใบบัว อายุ 13 ปี เล่าว่า ไม่ได้เรียนหนังสือ หนีออกจากบ้านมาเพราะ อยากมาทำงานที่ร้านอาหาร และมารู้จักกับพี่เพชร และได้ชวนให้มาอยู่ที่หอพักเดียวกัน น.ส.ดา เป็นคนโพสต์รูปตนเสนอขายให้แขก ในราคา 1,500 บาท ตนก็ไปรับแขก และโดนหักค่านายหน้าไป 200-300 บาท ตนยอมรับว่าครั้งแรกสมัครใจรับแขก เพราะว่าได้เงินมาใช้จ่าย แต่ที่ตนรับไม่ได้เพราะว่า เวลาตนไม่สบาย เจ็บป่วยเป็นไข้ น.ส.ดา ก็ยังไปรับแขกมาให้ตน หากตนไม่ไปก็จะข่มขู่ว่าจะทำร้าย ตนกลัวก็จะต้องไปรับแขกทั้งที่ไม่สบาย พอตนบอกว่าไม่ไหวไม่ไป เขาก็พาเพื่อนมา 5 คน บุกมาทำร้ายตนตามคลิป ตนกลัวมาก เพราะเป็นคนไม่สู้คน ก็ยอมให้เขารุมทำร้าย จนเขาพอใจ
“นอกจากจะป่วยไม่สบาย ก็ถูก น.ส.ดาบังคับให้ไปรับแขก จำได้ว่าวันนั้นรับแขก 5 คน ทั้งที่ไม่สบาย โดย น.ส.ดา อ้างว่าจำเป็นต้องใช้เงิน อ้างว่าแม่เขาป่วยต้องใช้เงินรักษา แต่รู้มาว่าเขาติดการพนัน นั่งปั่นสล็อตในมือถือทั้งวัน บางครั้งถูกบังคับไปรับแขกและโดน น.ส.ดา หักเงินไปหมด จ่ายค่าตัวให้แค่ 100 บาทก็มี หนักสุดตนมีรอบเดือน น.ส.ดา ก็จะสั่งให้ไปรับแขก สั่งให้ไปซื้อผ้าอนามัยแบบสอด หรือลูกหนู ใส่ไป ซึ่งก็ต้องทำตาม เพราะกลัวเขาจะเอาเพื่อนมารุมทำร้ายอีก สุดท้ายพวกเราทนไม่ได้ที่โดนเอาเปรียบ จึงชวนกันหนีไปอยู่ที่อื่น ซึ่งเขาก็ยังข่มขู่ว่าจะไปแจ้งความจับ หาว่าค้างเงิน ยืมเงินแล้วไม่จ่าย ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย”
ส่วน น.ส.ใบตอง อายุ 17 ปี เล่าว่า ตนเรียนอยู่ชั้น ม.6 ได้เข้ามาทำงานพาร์ตไทม์ ที่ร้านอาหารปิ้งย่างในตัวเมืองอุดรธานี และได้หอพักเดียวกันกับ น.ส.เพชร และ น้องใบบัว น.ส.ดา ชักชวนให้ตนไปรับแขก แต่ตนมีงานทำอยู่แล้ว จึงไม่อยากรับแขก แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องการใช้เงิน ก็ยอมไปรับแขก จำได้ว่าไปรับแขกเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้น แต่ก็โดนหักเงินค่านายหน้าไปครั้งละ 200 บาท แต่ถ้า น.ส.ดา รับแขกมาให้แล้ว แต่ตนปฎิเสธ เขาก็จะให้ตนจ่ายค่าเสียเวลา 500 บาท ซึ่งยอมรับว่าโดนขู่เอาเงินค่าเสียเวลาหลายครั้ง จึงคิดว่าไม่ยุติธรรม
“ไปรับแขกก็โดนหักเงิน 200 บาท ไม่รับแขกก็โดนหักเงิน 500 บาท โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง ไม่ยุติธรรมเลย สุดท้ายจึงปรึกษากัน และชวนกันหนีไปอยู่ที่หอพักอื่น แต่ก็โดน น.ส.ดา ส่งข้อความมาข่มขู่อีก ทั้งที่เขาก็มีเด็กใหม่อยู่ในมือตั้ง 4 คน อายุระหว่าง 15-18 ปี ยังจะมายุ่งกับพวกเราอีก จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย จึงตั้งใจมาแจ้งตำรวจ”
ตำรวจจึงประสาน สหวิชาชีพ ร่วมสอบสวนปากคำ น.ส.เพชร น.ส.ใบตอง น.ส.ใบบัว ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับวางแผนล่อซื้อบริการจาก น.ส.ดา โมเดลลิ่งแสบรายนี้ เพื่อนำมาดำเนินคดีข้อหา “ค้ามนุษย์” ต่อไป
ต่อมาเวลา 16.00 น. พ.ต.ต.เสริมพล เพียรชัยสงค์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภ.จ.อุดรธานี พ.ต.ต.วัฒนพงษ์ แก้วภิรมย์ สว.สส.ปรก.สภ.เมืองอุดรธานี นำธนบัตรฉนับละ 1,000 บาท 2 ฉบับไปถ่ายสำเนา ลงบันทึกประจำวัน เพื่อทำการล่อซื้อ เข้าไปซื้อผ่านทางทวิตเตอร์ โดยมี น.ส.ดา เป็นคนดูแลทวิตเตอร์และรับงาน ซึ่งได้ส่งรูปภาพหญิงสาวในสังกัดรวม 5 คน มาให้เลือก ตำรวจได้เลือก น.ส.ทับทิม อายุ 15 ปี ราคา 2,000 บาท โดยให้ตำรวจไปที่ห้องพักหมายเลข 106 อพาร์ตเม้นท์มีชื่อแห่งหนึ่งที่บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี ซึ่ง น.ส.ทับทิม รออยู่ที่ห้องพักแล้ว เมื่อไปถึงตำรวจได้จ่ายเงินค่าตัวให้ น.ส.ทับทิม แล้วเข้าไปในห้องน้ำ ส่วน น.ส.ดา นำ น.ส.ครีม อายุ 17 ปี ไปส่งลูกค้า
ตำรวจได้ออกจากห้องน้ำ มานั่งพูดคุย สอบถาม น.ส.ทับทิม ว่า ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง ใครติดต่อลูกค้าให้ ต้องหักเงินค่าตัวให้โมเดลลิ่งครั้งละกี่บาท มีความจำเป็นอะไรจึงได้มาทำอาชีพนี้ ตำรวจรอประมาณ 30 นาที น.ส.ดา ได้พา น.ส.ครีมกลับมาอพาร์ตเม้นท์ ซึ่ง น.ส.ทับทิมได้ยื่นเงินค่านายหน้าให้ น.ส.ดา จำนวน 500 บาท เมื่อ น.ส.ดา รับเงินตำรวจที่ดักซุ่มได้แสดงตัวเข้าจับกุม ซึ่ง น.ส.ดา ไม่มีท่าทีตกใจ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาฐานความผิด ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการค้าประเวณี ซึ่งกระทำแก่บุคคลอายุ ไม่เกิน 15 ปี และ อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี , สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุรจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจาร ซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี
รับผลประโยชน์ ไม่ว่ารูปแบบใด จากการค้าประเวณีของผู้อื่น หรือจากผู้ซึ่งค้าประเวณี หรือจัดให้มีการค้าประเวณี ระหว่างผู้ซึ่งค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการ , เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งบุคคลใด เพื่อให้บุคคลนั้น กระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอม และไม่ว่าการกระทำต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้น จะได้กระทำภายในหรือนอกราชอาณาจักร ได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี , ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กประพฤติตนเสี่ยงต่อการกระทำผิด หรือกระทำด้วยประการใด อันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ,พรากผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี และ 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา” ควบคุมตัวไปโรงพักทำการสอบสวน
จากการสอบสวน น.ส.ดา อายุ 27 ปี ให้การรับสารภาพอย่างไม่สะทกสะท้านว่า ในเมืองอุดรธานีตนจะเป็นโมเดลลิ่ง แต่ภาษาชาวบ้านจะเรียกว่า “แม่เล้า” ตอนนี้ตนมีผู้หญิงในสังหัก 5 คน อายุ 15-23 ปี ส่วนน้องวัย 13 ปี หนีไปกับเพื่อนแล้ว ตนไม่ได้หักค่าตัว แต่มันเป็นเรื่องปกติ ถ้าน้องได้ค่าตัว 1,000 -1,200 บาท ตนจะหัก 100-200 บาท ถ้าค่าตัว 2,000 จะหัก 300-500 บาท ถ้า 3,000 บาท จะหัก 500 บาท ตนพึ่งสร้างทวิตเตอร์รับงานช่วงหลังสงกรานต์
สาเหตุที่ทำ เพราะว่ามีน้องผู้หญิงมาบอกว่าขัดสนเรื่องเงิน ให้หางานให้ ตนยอมรับว่าได้ทำร้ายน้องอายุ 13 ปี ตามคลิปจริง แต่ตนแค่ตบหัว 2 ครั้ง แต่คนอื่นรุมตี เพราะว่าน้องอายุ 13 ปี ไม่รู้จักความ (ไม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่รู้ประสีประสา ไม่รู้กาลเทศะ) และมีอีกหลายอย่าง
ส่วนเรื่องน้องอายุ 13 ปี ติดค้างเงินตน เพราะว่ายังเอาเสื้อตนไปแล้วทำหาย ตกลงกันว่าจะชดใช้เงินคืน เพราะเคยอยู่หอพักเดียวกัน ส่วนการรับงานให้น้องๆ จะเปิดห้องไว้ตามอพาร์เม้นต์ต่างๆ บางทีก็พาน้องไปส่งที่บ้านลูกค้า ตนกำลังจะเลิกอาชีพนี้ เพราะวันจันทร์ตนจะไปทำงานแล้ว การโดนจับครั้งถือว่าเป็นบทเรียนชีวิต เด็กก็แว้งกัดตนได้ แต่ตนก็ผิดด้วยที่พาน้องทำ ซึ่งตนก็เคยทำอาชีพนี้มาก่อน ตอนนั้นตนอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว ตั้งค่าตัว 1,000 บาท แต่เลิกทำนานแล้ว เพราะเป็นซีสและมีแฟนเป็นตัวเป็นตน
“ตนอยากขอโทษสังคม ให้คดีตนเป็นตัวอย่าง มันมีแบบนี้เยอะ แต่ว่าเขามีวิธีเอาตัวรอด เอาหนูเป็นตัวอย่าง ว่ามันไม่ดี ถึงน้องจะยอมหรือไม่ยอมก็ตาม มันได้เงินก็จริงแต่ก็ไม่คุ้ม”
ส่วน น.ส.เพชร อายุ 18 ปี น.ส.ใบตอง อายุ 17 ปี ด.ญ. ใบบัว อายุ 13 ปี น.ส.ทับทิม อายุ 15 ปี น.ส.ดรีม อายุ 17 ปี สหวิชาชีพ ได้สอบสวนปากคำ คัดกรองเหยื่อในคดีดังกล่าว เพื่อประสานผู้ปกครองให้รับทราบปัญหา และให้การช่วยเหลือต่อไป