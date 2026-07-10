สพป.ชัยนาท ผนึกกำลังจิตอาสา ฟื้นฟูผืนป่าเขาขยาย ร่วมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

สพป.ชัยนาท ผนึกกำลังจิตอาสา ฟื้นฟูผืนป่าเขาขยาย สานต่อแนวคิด “เขาขยาย เขาทะเลทราย สู่เขาสวรรค์” ร่วมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่บริเวณพื้นที่เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มอบหมายให้ นายสมรศักดิ์ วันโนนาม และ ว่าที่ ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาผืนป่าเขาขยาย จังหวัดชัยนาท”
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนของ ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึก “รักษ์บ้านเกิด” ให้แก่บุคลากรและเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สานต่อมรดกทางความคิด จาก “เขาทะเลทราย” สู่ “เขาสวรรค์”
กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสานต่อโครงการฟื้นฟูเขาขยาย ซึ่งมีต้นแบบแนวคิดมาจาก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ริเริ่มพลิกฟื้นพื้นที่จาก “เขาทะเลทราย” ให้กลับมาเป็น “เขาสวรรค์” โดยมุ่งหวังให้เป็นระบบนิเวศที่มีความเหมาะสม กับการอยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกายของประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท
ทั้งนี้ สพป.ชัยนาท ได้กำหนดแนวทางให้ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทั้ง 12 ศูนย์ในสังกัด สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงพลังความสามัคคีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นสืบไป