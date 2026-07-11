ฉุนตั้งแต่สงกรานต์ มาเจอกันวงเหล้างานบวช ลั่นไกสางแค้นดับ 1 สาวถูกลูกหลงด้วย
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม พนักงานสอบสวน สภ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ภายในบ้าตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผู้กำกับการ สภ.ลาดบัวหลวง เจ้าหน้าที่สายตรวจ และชุดสืบสวน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบท พบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจาย ขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้น มีคราบเลือดจำนวนมากบริเวณหน้าบ้าน ขณะที่กระจกและตัวบ้านพบร่องรอยถูกกระสุนปืนหลายนัด เจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ตกอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน 2 หัว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดยมีพลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง รายแรกคือ นายปิยโดม อายุ 36 ปี ชาวอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกด้านซ้าย กระสุนทะลุด้านขวา อาการสาหัส และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทร ส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือ นางสาวสุพรรณณี อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแฟนดีเจที่มารับงานในงานบวช ถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณหัวไหล่ ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลเสนา
เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่า ตนพร้อมผู้เสียชีวิตเดินทางจากอำเภอบางปะอินมาร่วมงานเลี้ยงก่อนวันบวชของเพื่อน โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์ ซึ่งก่อนหน้านั้นมีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าภาพนั่งดื่มอยู่แล้ว
ระหว่างนั่งพูดคุยกัน ได้มีชาย 2 คน เป็นพี่น้องกัน ซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินเข้ามาสอบถามว่า “ยังติดใจอะไรอยู่หรือไม่” ผู้เสียชีวิตตอบว่า “ไม่มีอะไร แต่ไม่ได้กลัวใคร” จากนั้นมีการขว้างขวดเข้ามาที่โต๊ะ ก่อนที่ชายทั้งสองจะชักอาวุธปืนยิงหลายนัด ทำให้ทุกคนต่างพากันวิ่งหลบหนี ผู้เสียชีวิตถูกยิงล้มลง ส่วนดีเจสาวถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ตนรีบนำผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาล แต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพื่อนผู้เสียชีวิตกล่าวด้วยว่า หากจะมีเรื่องกันเพียงการชกต่อยก็น่าจะเพียงพอ เพราะตนมากันแค่ 2 คน ไม่น่าจะใช้อาวุธปืนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเช่นนี้
ด้านนายทิวา เจ้าของบ้านและผู้เตรียมอุปสมบท เปิดเผยว่า ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนของตน แต่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว โดยผู้ก่อเหตุคือ นายธานี อายุ 27 ปี และนายวิโรจน์ อายุ 33 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ทั้งฝ่ายผู้ก่อเหตุและฝ่ายผู้เสียชีวิตต่างเดินทางมาร่วมงานเลี้ยง โดยฝ่ายผู้ก่อเหตุมานั่งดื่มก่อน กระทั่งผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงในช่วงดึก ระหว่างนั่งดื่มกัน นายธานีได้สอบถามผู้เสียชีวิตในลักษณะว่ามีเรื่องติดใจหรือไม่ ก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะตอบว่าไม่มีอะไร แต่ไม่ได้กลัวใคร จากนั้นได้ยินเสียงขวดแตกและเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด เมื่อเสียงปืนสงบลงพบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงล้มลง จึงช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
นายทิวายังเปิดเผยอีกว่า ผู้เสียชีวิตกับนายธานีเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะเล่นน้ำที่บ้านของตน โดยครั้งนั้นนายธานีใช้ของแข็งตีศีรษะผู้เสียชีวิตจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาปรับความเข้าใจกัน และเดินทางมาขอโทษพ่อแม่ของตนแล้ว จึงไม่คิดว่าจะยังมีความขัดแย้งค้างคาใจ กระทั่งมาเกิดเหตุรุนแรงในวันเตรียมงานบวชของตนเอง ซึ่งสร้างความเสียใจและตกใจเป็นอย่างมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ลาดบัวหลวง ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เพื่อดำเนินการขอศาลออกหมายจับนายธานีและนายวิโรจน์ ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปตรวจสอบที่บ้านพักของทั้งสองแล้ว แต่ยังไม่พบตัว และอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย