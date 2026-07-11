หญิงข้ามถนน หน้าตลาดนัดโนนไทย ถูกกระบะพุ่งชน ร่างกระเด็น เจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 21.10 น. วานนี้ (10 กรกฎาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนคนเดินเท้า ที่ถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงหมายเลข 205) ฝั่งขาออกมุ่งหน้าจังหวัดชัยภูมิ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดโนนไทย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โนนไทย พร้อมด้วย หน่วยกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดโนนไทย และทีมอาสาสมัครในพื้นที่ จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นหญิง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก จึงเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลโนนไทย เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษา ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เจ้าหน้าที่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณหน้าตลาดโนนไทยให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนและรถสัญจรหนาแน่นทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว