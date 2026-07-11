กองทัพเมียนมารบหนัก ส่ง YAX -130 บินทิ้งระเบิด ฐานที่มั่นกะเหรี่ยง กระสุนล้ำตกฝั่งไทย
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย เมียนมา ด้านจังหวัดตากว่า หลังจากที่กองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบิน YAX -130 และ Y-12 ได้บินทิ้งระเบิดใส่ที่มั่นของทหารกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติ ( KNLA) ที่บริเวณบ้านมินลาปาน อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จังหวัดตาก อย่างหนักในช่วง 3 วันที่ผ่านมา และเพิ่มปริมาณระเบิดที่หนักกว่าเดิม หรือ ขนาด 500 ปอนด์ ทิ้งลงที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยง ทำให้สถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เงียบสงบลง คาดว่าฝ่ายต่อต้านมีการเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยกำลังตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง นอกจากนี้ผลจากการทิ้งระเบิดทำให้บ้านเรือนราษฎรในฝั่งเมียนมาได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายจำนวนมาก
ขณะที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตากเพิ่งออกมาแถลงการณ์ยอมรับว่า การสู้รบดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และมีระเบิด กระสุนล้ำเข้ามาตกในเขตไทยในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลมหาวัน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนไปทำความเข้าใจกับประชาชน
ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก แจ้งว่า ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจัดชุดลาดตะเวนเฝ้าระวังในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมรองรับในสถานการณ์ ส่วนกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์ และอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่อาจส่งผลกระทบต่ออธิปไตย, ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนไทย ด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมน, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 อ.แม่สอด ติดตามสถานการณ์, เตรียมความพร้อมของกำลังพล, อาวุธยุทโธปกรณ์ และอาวุธยิงสนับสนุน และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ, จัดกำลังลงลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ และเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และกองทัพอากาศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขึ้นบินลาดตระเวนรบ หากมีปฏิบัติการทางอากาศรุกล้ำน่านฟ้าไทย
สำหรับมาตรการที่สำคัญเพิ่มเติม ของหน่วยงานความมั่นคง จังหวัดตากคือ หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ทำหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC) ให้ระมัดระวังในการใช้อาวุธในพื้นที่ชายแดนอย่างเคร่งครัด ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงยึดถือ และปฏิบัติตามกฎการใช้กำลัง Rules of Engagement (ROE) อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ทุกการปฏิบัติเป็นไปด้วยความชอบธรรม และป้องกันการเกิดผลกระทบที่อาจส่งผลเสียต่อประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หากปฏิบัติแล้วไม่เป็นผล สามารถยกระดับการใช้กำลังตามสถานการณ์ได้
ส่วนแนวทางการบริหารต่อสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก จะมีการประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนประชาชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในกรณีที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย/สิ่งอุปกรณ์ที่คล้ายวัตถุระเบิด หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดน ให้รีบดำเนินการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทราบ เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต้องต่อไป และสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านตรงข้ามพื้นที่ของจังหวัดตากนั้น ประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายและไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ สื่อมวลชน และทุกภาคส่วน ในการพิจารณาข่าวสารข้อเท็จจริง ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชน