ชาวโคราชลุกฮือ ร้อง มท.2 สอบปลัด อบต. ใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ บุกรุกที่โบราณสถานปราสาทหินพันปี
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีตัวแทนชาวบ้านกว่า 60 คน รวมตัวกันถือป้ายผ้าข้อความร้องเรียนไปถึง นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เรื่องปัญหาการทำงานของข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยหลายราย ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ที่มีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และที่โบราณสถานปราสาทหินบ้านหลุ่งตะเคียน ซึ่งเป็นปราสาทหินอายุนับพันปี
โดยชาวบ้านได้พากันเดินขบวน จากบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เพื่อยื่นหนังสือให้นายอดุลย์ นาคสุวรรณ นายอำเภอห้วยแถลง ส่งผ่านไปถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง และข้าราชการอื่นๆ อีก 3 ราย ที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หลังชาวบ้านพบมีพฤติการณ์สนับสนุนให้มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินโบราณสถานปราสาทหินบ้านลุงตะเคียน ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17
โดยปลัด อบต. และพวก ได้ขึ้นให้การเป็นพยานจำเลยบนศาลที่ถูกฟ้องคดีโดยกรมศิลปากร ในคดี พ.ร.บ.โบราณสถาน ซึ่งในคำให้การตอนหนึ่ง ปลัด อบต.ให้การสนับสนุน ยอมรับว่าได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 แต่ไม่เคยทราบว่าเป็นพื้นที่โบราณสถานและไม่รู้มาก่อนว่ามีปราสาทหินตั้งอยู่เห็นเป็นเพียงกองอิฐกองหิน ซึ่งขัดกับหลักฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปลัด อบต. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหาร
อีกทั้งในเอกสารยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีแผนการพัฒนาวัดโคกปราสาทที่มีปราสาทหินอายุหลายร้อยปีตั้งอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปลัด อบต. และพวก มักใช้อำนาจหน้าที่อิทธิพลแทรกแซงกระบวนการสอบสวนบิดเบือน เตะถ่วงทำลายเอกสารทางราชการต่างๆที่เกี่ยวกับคดีการบุกรุกที่ดินสาธารณะและที่โบราณสถานปราสาทหินบ้านหลุ่งตะเคียน
ชาวบ้านจึงยื่นหนังสือถึงนายพลพีร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และย้ายข้าราชการเหล่านี้ ออกจากนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ข้าราชการเหล่านี้ใช้อำนาจหน้าที่ส่งผลกระทบกับการฟ้องร้องขอคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ และคืนความยุติธรรมให้กับชาวบ้านเสียที
ซึ่งในระหว่างที่ชาวบ้านเดินขบวนมายื่นหนังสือกับนายอำเภอ ปลัด อบต. ได้ขับรถยนต์ออกไปจากสำนักงาน จนกระทั่งชาวบ้านแยกย้ายจึงได้กลับมาปฏิบัติงานเช่นเดิม
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนางปลัด อบต.ซึ่งได้ปฏิเสธในการให้ข้อมูลใดๆ แก่ผู้สื่อข่าว