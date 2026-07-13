ญาติสุดเศร้า น้องแอม เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เพิ่งทำงานที่สถานเสริมความงามไม่นาน ผ่านวันเกิดมาไม่กี่วัน
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 จากกรณีเหตุการณ์เพลิงไหมที่โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (12 ก.ค.69) ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นมีผู้เสียชีวิตชาว จ.กำแพงเพชร อยู่ด้วย ชื่อว่า “น.ส.กนกทิพย์ ศรีสุข” (แอม) อายุ 31 ปี ชาวบ้านทุ่งสนุ่นใต้ ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โดยได้ไปทำงานอยู่สถานเสริมความงามในกรุงเทพฯ ซึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อนในคืนที่ผ่านมาด้วย
ขณะที่ญาติและครอบครัวของ น.ส.กนกทิพย์ (แอม) ผู้เสียชีวิต หลังทราบข่าวก็ตกใจอย่างมาก โดย นางจำเรียง ง่วนทอง อายุ 56 ปี (แม่) ประกอบอาชีพขายส้มตำรถเข็นอยู่หน้าวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปติดต่อรับศพลูกสาวเพื่อที่จะนำมาบำเพ็ญกุศลบ้านเกิดในจังหวัดกำแพงเพชร โดยคาดว่าน่าจะถึงภายในคืนนี้
จาก stories เฟซบุ๊ก ของผู้เสียชีวิต ได้โพสต์คลิปขณะก่อนเกิดเหตุภายในโรงเบียร์ ซึ่งกำลังนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนรวม 6 คน และรูปภาพที่ตนเองถ่ายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ซึ่งญาติได้ประสานผู้เป็นแม่อยู่ตลอดเวลาขณะไปรับศพ โดยได้เข้าแจ้งความกับตำรวจและกำลังรอรับศพลูกสาวเพื่อนำศพลูกกลับบ้านภายในวันนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เพียง 3 วัน เพิ่งจะเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดปีที่ 31 ของน้องแอม
น.ส.สุพิชฌาย์ บัวแพง อายุ 49 ปี (หลิน) ผู้เป็นอา ชาว ต.นะหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เล่าว่า หลานสาวตนเองเป็นคนนิสัยร่างเริงแจ่มใส ซึ่งได้เข้าไปทำงานอยู่ในสถานเสริมความงามในกรุงเทพมหานครได้ไม่นาน ชีวิตกำลังไปได้ดี ซึ่งเมื่อคืนได้ออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนโดยที่แฟนหนุ่มไม่ได้ไปด้วย หลังจากทราบข่าวเห็นชื่อผู้เสียชีวิตก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นหลานสาวของตนเอง
โดยผู้เป็นแม่ก็ทำใจไม่ได้และรีบเดินทางไปหาลูกทันที ขณะนี้ทางญาติก็เตรียมงานศพอยู่ที่บ้านและเฝ้ารอรับร่างหลานสาว ซึ่งหลานสาวก็เพิ่งกลับมาเที่ยวบ้านได้ไม่กี่เดือน โดยยังได้พูดคุยกันกับตนว่าปีใหม่จะกลับมาเที่ยวอีกรอบ โดยเมื่อไม่กี่วันก็เพิ่งอวยพรวันเกิดของหลานสาวไป
โดยคำบอกเล่าของแฟนหนุ่มของหลานสาว เล่าว่ามีปากเสียงกันและได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อน โดนแฟนหนุ่มผิดสังเกตว่าทำไมไม่กลับมาสักทีจนประมาณตีสอง ซึ่งพยายามช่วยกันติดต่อหลายทางจนสุดท้ายทางนี้มูลนิธิฯ รับสายและแจ้งว่าได้เสียชีวิตไปแล้ว เมื่อเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ ก็พบกระเป๋าของหลาน จึงเชื่อว่าใช่จริงๆ
ในสิ่งที่ตนเป็นห่วงมากที่สุด คือ สถานบันเทิงมีประกันให้กับผู้เสียชีวิตหรือผู้ใช้บริการหรือไม่ เนื่องจากบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ไกล และไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะช่วยเยียวยาอย่างไรได้บ้าง หลานสาวตนเพิ่งจะเริ่มทำงานสร้างตัว ฐานะทางบ้านก็ไม่ดีนัก หาเช้ากินค่ำ ซึ่งตนก็เชื่อว่าหลานของตนน่าจะเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเพราะพบร่างด้านใน
โดยจากกระแสทางที่มีการปิดประตูด้านหลังไม่ให้ออกนั้นตนมองว่าในช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะต่างคนต่างเอาชีวิตรอด และก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่เจอทางตันและออกไม่ได้ ซึ่งญาติทางนี้ก็ต้องจัดเตรียมสถานที่รอรับศพและประสานงานกับทางนั้นด้วย