‘ผอ.หนึ่ง’ นำกอ.รมน.ลงพื้นที่ค่าย ‘รบพิเศษ’ ช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตข้อพิพาทไทย- กัมพูชา

กอ.รมน. เดินหน้าช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดน ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ 2 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และภารกิจของกองทัพ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) จ.ลพบุรี พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผอ.สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สมท.กอ.รมน.) ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.อดุลย์ จันทร์มา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ผบ.นสศ.) พร้อมพูดคุยแนวทางการช่วยเหลือกำลังพลในการปฎิบัติงาน และได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจาก สถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดน ครั้งที่ 2 จำนวน4 ราย รายละ 10,000 บาทรวมเป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมสนับสนุนพัดลม Hatari Cyclone Max ขนาด 8 นิ้ว รุ่น PS8M1 จำนวน 4 เครื่อง ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้แจกจ่ายขนมปัง จำนวน 500 ชิ้นให้แก่บุตรของกำลังพลผู้เสียชีวิตที่มาร่วมในงานฯ
พล.ท.ธนาธิป กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมดูแล เยียวยา และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละ ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอ.รมน. พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สมท.กอ.รมน.) ร่วมกับ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ และมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษากำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดน ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ โดยมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท และมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท รวมมูลค่า 900,000 บาท
การสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยแพทย์ทหาร ให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดน ไทย- กัมพูชา ครั้งที่ 2 จำนวน 35 รายรายละ 3000 บาทรวมเป็นเงิน 105,000 บาท
นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ข้อพิพาทตามแนวชายแดนไทย- กัมพูชาครั้งที่ 2 จำนวน 27ครอบครัว ครอบครัวละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่อง เก็บพลังงานสำรอง (Power Box ) จำนวน 100เครื่อง เครื่องละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท ให้แก่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดน