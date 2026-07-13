เสียชีวิตแล้ว ผู้จัดการ บ.ไม้ยางพาราแปรรูป ยะลา โดนซุ่มยิงหน้าสำนักงาน กระสุนเข้าอกซ้าย จนท.เร่งติดตามหาผู้ก่อเหตุ
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ซุ่มยิงนายชัชวาลย์ บูรณะเลข อายุ 60 ปี ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสามดาวพาราวู้ด (โรงไม้ 3 ดาว) ซึ่งประกอบกิจการจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป บริเวณหน้าออฟฟิศ หมู่ 9 บ้านเจาะปันตัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกซ้าย จำนวน 1 นัด ได้รับบาดเจ็บ พลเมืองดีได้ให้การช่วยเหลือ นำส่งนายชัชวาลย์ไปยังโรงพยาบาล เหตุเกิดช่วงสายวันที่ 13 กรกฎาคมนั้น
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รายงานเพิ่มเติมว่า นายชัชวาลย์ ซึ่งบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว เสียชีวิตแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ สอบปากคำพยานในพื้นที่ และเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสืบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแส รวมถึงบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง