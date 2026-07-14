ปลั๊กเก่า! ไฟฟ้าลัดวงจร ไหม้บ้านเก็บของเก่าธัญบุรี วอดทั้งหลัง-จยย.เสียหาย

ไฟฟ้าลัดวงจร ไหม้บ้านเก็บของเก่าธัญบุรี วอดทั้งหลัง-จยย.เสียหาย เจ้าของบ้านเผย ปลั๊กไฟเก่า เตรียมจะเปลี่ยนใหม่
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ท.สวัสดิ์ คงแก้ว สารวัตรเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยรังสิต-นครนายก 16 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครรังสิต 3 คันเพื่อเข้าระงับเหตุ และรุดตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ชีพนครรังสิต
ในที่เกิดเหตุ บริเวณบ้านเลขที่ 17 ในซอยรังสิต-นครนายก 16 ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวและเป็นที่เก็บของเก่า พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงประกอบกับมีลมพัดกระโชกตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยมีรถจักรยานยนต์ 2 คันถูกไฟไหม้เสียหาย
จากการสอบถาม นางจงรัก ชื่นชม อายุ 59 ปี อาชีพเก็บของเก่า เป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุตนออกไปหาเก็บของเก่าที่หลังซอยรังสิต-นครนายก 14 ต่อมาได้ยินเสียงเพื่อนบ้านตะโกนบอกว่าไฟไหม้บ้าน จึงรีบวิ่งกลับมาดู พบไฟกำลังไหม้บ้าน สาเหตุคาดว่า เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากปลั๊กไฟเก่ามาก ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนใหม่
ด้าน พ.ต.ท.สวัสดิ์ คงแก้ว สารวัตรเวรสอบสวน สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้สอบปากคำเจ้าของบ้านและพยานใกล้เคียง พร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลังฐาน ก่อนประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดต่อไป