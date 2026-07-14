รมช.คมนาคม -นำทีม3 ส.ส.นครปฐม ติดตามแก้ปัญหาถนนหลวง ลดจราจรแออัด-อุบัติเหตุ

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม พร้อม 3 ส.ส.นครปฐม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาถนนหลวง ลดการจราจรแออัด อุบัติเหตุ
เมื่อเวลา 15.20น. วันที่ 14 กรกฎาคม ที่จ.นครปฐม นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมนายศุภโชค ศรีสุขจร ส.ส.นครปฐม เพื่อตรวจติดตามโครงการ จุดกลับรถบริเวณ หน้าแมคโคร เพื่อเร่งแก้ปัญหาสภาพการจราจรในปัจจุบัน(ทล.4) ถนนเพชรเกษมมีปัญหาจราจรติดขัด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากจำนวนช่องจราจรเดิมเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร รวมสองทิศทาง และมีจุดกลับรถระดับเดียวกับพื้นบริเวณเกาะกลางถนน
จึงทำการออกแบบติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงแก้ปัญหาจราจร ณ จุดกลับรถภายใต้โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนพระประโทนสระกระเทียม ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร พื้นที่ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม ซึ่งมีน.ส.อโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รายงานสถานการณ์การจราจร ทางถนน และโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ในส่วนของจังหวัดนครปฐม
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางต่อไปยังหน้าวัดหนองดินแดง ติดตามโครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงนครปฐม–ราชบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ สภาพถนนเดิมมีขนาด 4 ช่องจราจรและมีปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงระบบระบายน้ำสองข้างทางที่ไม่ต่อเนื่อง
โครงการจึงมุ่งศึกษาสำรวจและออกแบบการขยายทางหลวงให้เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำและองค์ประกอบด้านความปลอดภัย โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมช่วงประมาณกิโลเมตรที่ 58+837 ถึงกิโลเมตรที่ 75+000 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร และมีแนวทางออกแบบในช่วงพื้นที่นครปฐมบริเวณกิโลเมตรที่ 63+000 ถึงกิโลเมตรที่ 65+000 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น ลดความแออัด และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางระหว่างจังหวัด
ต่อจากนั้น เดินทางต่อไปยังบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนด้านการจราจรถนนสายดอนตูม มีพ.อ.สุขชาติ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม รายงานว่า ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เนื่องจากบริเวณทางแยกมีปริมาณการจราจรหนาแน่น อีกทั้งมีจุดบอดในการสัญจร ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นจึงยื่นหนังสือขอรับการสบับสนุนในการติดตั้งสัญญาณไฟ และปรับปรุงถนนต่อไป
ต่อมา นายภัทรพงศ์ เดินทางไปที่แยกหนองปลาไหล ถนนมาลัยแมน เพื่อติดตามการการติดตั้งสัญญาณไฟ และที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อติดตามโดรงการสร้างหลังคาสะพานลอยเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กันแดด กันฝน มีนายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม รายงานการดำเนินการตามโครงการและเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
นายศุภโชค กล่าวว่า นายภัทรพงศ์ ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหาการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ปัญหาและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 4 หรือ ถนนเพชรเกษม บริเวณจุดกลับรถหน้าห้างแม็คโคร เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนเคยนำเรื่องดังกล่าวไปอภิปรายในสภาตั้งแต่สมัยที่ผ่านมา อีกทั้งจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานทางหลวงร่วมกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยนำแบริเออร์มาติดตั้งเพื่อจัดระเบียบการจราจรและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ด้าน น.ส.อโรชา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ได้เสนอรมช.คมนาคมพิจารณาผลักดันโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)มีแผนขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงมาถึงศาลายา บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล และมีแผนขยายต่อไปยังสถานีรถไฟนครปฐม
“จังหวัดนครปฐมเสนอให้พิจารณาขยายเส้นทางต่อจากสถานีรถไฟนครปฐมไปยังสถานีพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ โดยเฉพาะพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งหากดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยระบบรางได้อย่างสะดวกมากขึ้น นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบคมนาคมแล้ว ยังส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกทางหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีรับข้อเสนอไว้พิจารณา พร้อมจะนำเรื่องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษารายละเอียดต่อไป” ผู้ว่าฯ กล่าว