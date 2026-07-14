อุกอาจ! คนร้ายลอบยิงตำรวจ คาบ้านพักที่ยะลา โชคดีไร้เจ็บ เร่งปูพรมล่า
เมื่อเวลา 21.10 น. วันที่ 14 กรกฎาคม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) รับแจ้งเหตุ คนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง จ่าสิบตำรวจ มะรอปีอิง การี เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรธารโต ขณะอยู่บริเวณบ้านพักในพื้นที่บ้านมูนุง หมู่ที่ 5 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนร้ายอาศัยความมืดหลบหนีออกจากพื้นที่ทันที
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ปิดกั้นเส้นทาง พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ การก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำต่อไป
กอ.รมน. ภาค 4 สน. ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัย หรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ หรือสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกข้อมูลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้