พ่อร่ำไห้เข่าทรุดรับร่าง น้องการ์ตูน เหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ เผยเป็นลูกสาวคนเดียวอนาคตไกล
จากกรณีเกิดเหตุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 27 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 31 ราย และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.40 น. วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง ได้นำร่างของ น.ส.จาวรี เสริมศิริ หรือน้องการ์ตูน อายุ 26 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กทม.เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยทันทีที่รถส่งร่างน้องมาถึงบริเวณวัดหนองบัว อ.เมืองสุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของครอบครับญาติและพี่เพื่อนสนิท ที่มารอรับร่างของน้องการ์ตูน โดยเฉพาะนายชาตรี อายุ 53 ปี ผู้เป็นพ่อถึงกับเข่าทรุดร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความอาลัย ญาติๆต้องคอยพะยูงอยู่ข้างๆ ขณะที่แม่ของน้องยังทำใจรับไม่ได้ญาติๆต้องดูแลปลอบใจอยู่ไม่ห่าง และไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อ
สอบถามคุณแม็ก เพื่อนรุ่นพี่และสนิทกับครอบครัว กล่าวว่า ยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เจอกับน้องการ์ตูนเมื่อตอนวันเกิดพ่อน้องเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และเดือนนี้นัดกันว่าจะไปเที่ยวเกาหลีกันและเดือนหน้าจะไปเที่ยวที่พัทยา ซึ่งปกติเจอกันก็ร่าเริงสังสรรค์ น้องเป็นคนน่ารัก รักสวยรักงาม นิสัยดี ขอให้น้องไปเป็นนางฟ้าเทวดาบนสวรรค์
ด้านนายชาตรี พ่อน้องการ์ตูน ซึ่งยังทำใจรับไม่ได้กับการจากไปของลูกสาว กล่าวเพียงสั้นๆว่า จะมีการฌาปนกิจศพน้องในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ ปกติตนกับลูกสาวจะโทรหากันทุกวัน ซึ่งลูกสาวจะพักอยู่ที่คอนโดที่ซื้อไว้ให้ตอนเรียนที่กรุงเทพอยู่แล้ว (ก่อนที่ญาติจะขอไม่อยากให้สัมภาษณ์)
สำหรับน้องการ์ตูนเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว กำลังเริ่มต้นเส้นทางชีวิตด้วยอนาคตที่สดใส หลังเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาได้ไม่นานและเตรียมศึกษาต่อปริญญาโท ก่อนโชคชะตาจะพรากเธอไปอย่างไม่มีวันกลับ สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว ญาติ และผู้ที่รักเป็นอย่างยิ่ง
ขณะนี้ครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพไว้ที่วัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกำหนดประกอบพิธีฌาปนกิจในวันเสาร์ที่จะถึงนี้