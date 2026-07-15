ลอบยิงตำรวจธารโต หลังขี่จยย.-ลูกซ้อน 2 คน กลับจากละหมาด รอดหวุดหวิด

ลอบยิงตำรวจธารโต หลังขี่จยย.มีลูกซ้อนท้าย 2 คน กลับจากละหมาด เคราะห์ดีพลาดกระสุนโดนผนัง-ประตูบ้าน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เกิดเหตุคนร้ายลอบยิง จ.ส.ต.เมะรอปอิง การี อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ธารโต บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ ม.5 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อค่ำวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนทราบว่า ขณะที่ จ.ส.ต.เมะรอปอิง ขี่รถจักรยานยนต์พาลูกชาย 2 คน กลับจากปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อถึงหน้าบ้านและกำลังปิดประตูรั้ว ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ เคราะห์ดีกระสุนถูกเพียงผนังและประตูบ้าน ทำให้ จ.ส.ต.เมะรอปอิง และลูก ๆ ปลอดภัย
จากการตรวจที่เกิดเหตุ พบหัวกระสุนปืน 3 ชิ้นภายในบ้าน และปลอกกระสุนขนาด 5.56 มม. จำนวน 4 ปลอก ตกอยู่ในสวนทุเรียนฝั่งตรงข้าม ห่างออกไปประมาณ 15-20 เมตร ด้าน จ.ส.ต.เมะรอปอิง ซึ่งอยู่ระหว่างกลับมาพักเพื่ออบรมออนไลน์ ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัวกับใคร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ EOD และ ศพฐ.10 ได้เก็บหลักฐานตรวจพิสูจน์เพื่อหาที่มาของอาวุธและเร่งลากคอคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป