2 แอดมินเว็บพนัน หนีตายกลับไทย หลังเขมรกวาดล้างสแกมเมอร์ รับกลัวศึกชายแดนด้วย

ทหารพราน ตะครุบคาป่าลำไย ลอบขน 2 แอดมินเว็บพนันหนีข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติ เผยสาเหตุเสี่ยงตายหอบผ้าหนี กัมพูชากวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ เว็บพนันข้ามชาติ สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยตามแนวชายแดน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 กรกฎาคม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 4) และร้อย.ทพ.นย.541 ได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณพิกัด TV 278332 บ้านมะรุม (น้ำทรัพย์) ม.6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ระหว่างปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 3 ราย เป็นชาย 2 ราย และหญิง 1 ราย พร้อมกระเป๋าสัมภาระ กำลังเดินเท้าลัดเลาะผ่านสวนลำไยของชาวบ้านตามแนวคลองโป่งน้ำร้อนเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด
จากการสอบสวนทราบชื่อคือ นายนพรัตน์ อายุ 36 ปี ชาว จ.ศรีสะเกษ ทำหน้าที่เป็นคนนำทาง ให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากนายหน้าฝั่งประเทศกัมพูชา ให้มารับคนไทย 2 ราย ที่ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณคลองโป่งน้ำร้อน โดยจะนำไปส่งที่ร้านสะดวกซื้อบ้านตาล ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน โดยได้รับค่าจ้างรายละ 1,000 บาท และใช้รถยนต์กระบะสี่ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ สตาด้า สีเทา หมายเลขทะเบียน ษห 6615 กรุงเทพมหานคร เป็นยานพาหนะในการขนส่ง
สำหรับผู้ถูกควบคุมตัวอีก 2 ราย คือ นายธีระวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี และนางสาวอินชุอร (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี ยอมรับว่า ได้เดินทางไปทำงานเป็นพนักงานแอดมินดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์ใน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ม.ค. 2569 โดยเดินทางด้วยเครื่องบิน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,000 – 15,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งสองรายเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องยอมเสียเงินรายละ 6,000 บาท ให้กับนายหน้าเพื่อลักลอบเดินทางกลับเข้าไทย เนื่องจากปัจจุบันทางการกัมพูชามีการยกระดับปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น ประกอบกับมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากข่าวลือเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (ระลอกที่ 3) จึงตัดสินใจหาทางหนีกลับเข้าประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง