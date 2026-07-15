สลด ตาวัย 77 ถูกไฟชอร์ต หินเจียรบาดขาเสียชีวิตคาบ้าน เมียพยายามช่วยหวิดดับคู่
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตราด ร.ต.อ.ปรัชญา พิณรัตน์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เขาสมิง รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าดูดและเครื่องหินเจียรบาด ภายในบ้านสวน หมู่ 3 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมประสานกำลังอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ เขตอำเภอเขาสมิง เข้าร่วมสนับสนุน
ที่เกิดเหตุพบร่างนายบรรทม อายุ 77 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับเครื่องตัดหินเจียร สภาพศพบริเวณน่องขวามีบาดแผลฉกรรจ์ เนื่องจากถูกใบหินเจียรบาดจนมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องที่มายืนดูเหตุการณ์
จากการสอบถาม นางสงวนให้การว่า สามีเป็นคนชอบทำงานและมักจะนั่งประกอบหรือตัดเหล็กด้วยเครื่องหินเจียรอยู่เป็นประจำ ซึ่งตนพยายามห้ามปรามและตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล แถมยังถูกต่อว่ากลับมา
กระทั่งในวันนี้ขณะที่สามีกำลังนั่งตัดเหล็กเพื่อประกอบอุปกรณ์การเกษตรได้เกิดเหตุไฟฟ้ารั่วจนชอร์ตสามี ตนเห็นจึงพยายามเข้าไปช่วยแต่กลับถูกไฟดูดไปด้วย และในระหว่างที่กำลังพยายามช่วยเหลือนั้น ขาขวาของสามีได้ไปโดนเข้ากับเครื่องหินเจียรจนเกิดบาดแผลลึก ทำให้เสียเลือดมากและเสียชีวิตในที่สุด
อย่างไรก็ตาม ทางภรรยาและญาติพี่น้องไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบหมายให้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งไปยังโรงพยาบาลเขาสมิง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนจะให้ญาติติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป