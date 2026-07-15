รฟท.แจงไอสปีดเทรน ขาดสภาพคล่อง ไม่มีแรงงาน เข้าพื้นที่ไม่ได้ ล่าช้ากว่าแผน 81%

รฟท.แจงไอสปีดเทรนขาดสภาพคล่อง ไม่มีแรงงาน เข้าพื้นที่ไม่ได้ ล่าช้ากว่าแผน 81 %
ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง 4.1 ความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร ผู้แทนกรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Cisco WEbex Meetings) ภาพรวมโครงการถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 69 ความก้าวหน้า 55.272 % ในส่วนของ จ.นครราชสีมา 7 สัญญา แล้วเสร็จ 2 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สัญญา ประกอบด้วย สัญญา 3-1 แก่งคอย-กลางดงและปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.12 กม. สัญญา 3-2 งานอุโมงค์ มวกเหล็กและลำตะคอง สัญญา 3-3 บันไดม้า-ลำตะคอง สัญญา 3-4 ลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด โดยเฉพาะสัญญา 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ล่าช้ากว่าแผนงานค่อนข้างมาก 81.92 % ทั้งผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลกระทบขาดแรงงานและวัสดุก่อสร้างรวมทั้งอุปสรรคการเข้าพื้นที่ เนื่องจากมีประเด็นแก้ไขรูปแบบก่อสร้างคันทางระดับดินเป็นทางยกระดับ (Elevated) ตามแนวทางที่ 4 ช่วงโคกกรวด-ภูเขาลาด
นายภาณุ เล็กสุนทร ผู้แทน อจร.นครราชสีมา ภาคประชาชน สอบถามกรณีปิดเส้นทางหน้าผับตะวันแดง ซึ่งสามารถช่วยระบายรถช่วงเลี้ยวกลับรถใต้สะพานสีมาธานี ผู้แทนกรมขนส่งทางราง ระบุเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและอยู่ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ปฏิบัติงานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี เคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง จึงขออภัยความไม่สะดวก
ทั้งนี้ ไทม์ไลน์ สถานีนครราชสีมา ในวันที่ 21 ธันวาคม ร.ศ 119 หรือ พ.ศ.2443 ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งจากสถานีกรุงเทพมหานครถึงสถานีโคราช (มณฑลนครราชสีมา) เป็นปฐมฤกษ์การเปิดเส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ต่อมาช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับความเสียหายการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่เปิดใช้งาน พ.ศ.2498 และในปีเดียวกันในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชีนีทรงประทับรถไฟพระที่นั่งลงที่สถานีรถไฟนครราชสีมา ทรงเยี่ยมพสกนิกร เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลอีสานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวโคราช แม้นกลุ่มนักอนุรักษ์และชาวโคราชส่วนใหญ่ พยายามให้ รฟท .เห็นความสำคัญของสถานีที่มีอายุร่วม 126 ปี ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ โดยจัดกิจกรรมรำลึกถึงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใด