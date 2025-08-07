โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า แก่ 6 ข้าราชบริพารในพระองค์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 6 ราย ดังนี้
1.ร้อยโท ธนิสร งามพริ้ง
2.ร้อยโท เรวัตร ไวยเวทา
3.ร้อยโท ฉัตรณรงค์ เรืองพุก
4.ร้อยโท ไทยธวัช นรชาญ
5.ร้อยโท พัสกร สาระผล
6.ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568
ADVERTISMENT
และยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 แก่นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2568