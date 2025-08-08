กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงห่วงใยราษฎรชายแดน โปรดเกล้าฯ สร้าง ‘หลุมหลบภัย’
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม มูลนิธิชัยพัฒนา รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดสร้าง “หลุมหลบภัย” เพื่อปกป้องราษฎรที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เป็นผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเข้าสำรวจและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนไม่ได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว แต่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านตัวเองในหมู่บ้านเขตพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน จังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีหลุมหลบภัย
เมื่อเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนและมีเสียงปืนดังขึ้น ชาวบ้านจำเป็นต้องไปหลบกระสุนปืนใหญ่กันในท่อลอดใต้ถนน เช่น คุณยายเล็ก ทองสิน เล่าว่า “พอได้ยินเสียงปืนก็รีบเดินไปหลบอยู่ในท่อ พอเสียงปืนเงียบก็กลับบ้านไปหุงข้าวกิน กินข้าวเสร็จกลับไปอยู่ต่อในท่อ เป็นอย่างนี้อยู่สามวัน” นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ตามแนวชายแดนมีความวิตกกังวลกับโดรนที่บินวนเวียนเหนือหมู่บ้านทุกคืนในช่วงนี้
ความทราบถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ซึ่งทรงติดตามและทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรตามแนวชายแดน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดสร้างหลุมหลบภัยในพื้นที่หมู่บ้านสองแห่งที่ยังไม่มีสิ่งป้องกันภัย ในอำเภอสังขะ และอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
มูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยทันที เพื่อร่วมกันจัดสร้างหลุมหลบภัยอย่างเร่งด่วน โดยมูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างส่งเข้าไปยังหมู่บ้านทั้งสองแห่ง
แห่งแรกจัดทำเป็นหลุมหลบภัยบล็อกคอนเวิร์ส (Converse Block) ขนาด 3 บล็อกต่อกัน จำนวน 2 จุด ประชาชนสามารถหลบภัยได้ประมาณ 20-30 คน ต่อหนึ่งจุด ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568 แห่งที่สองเป็นการนำท่อบล็อคคอนเวิร์ส จำนวน 6 บล็อควางเรียงติดกันในจุดเดียวกัน ประชาชนสามารถหลบภัยได้ประมาณ 50-60 คน ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6 สิงหาคม 2568
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรในพื้นที่ชายแดน ที่ยังต้องเผชิญความไม่แน่นอนและอันตรายจากสถานการณ์ความไม่สงบ