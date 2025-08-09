ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีสิงคโปร์ เนื่องในโอกาสวันชาติ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายทาร์มัน ชันมูการัตนัม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์
ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงมายังท่านประธานาธิบดี เพื่อให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์
ปี 2568 นี้ เป็นปีที่สำคัญแห่งมิตรภาพที่มีมายาวนานของประเทศเราทั้งสอง ด้วยเป็นวาระเฉลิมฉลองครบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศได้เจริญงอกงามมาด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นร่วมกัน
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยสายสัมพันธ์อันดีดังกล่าว เราจะยังคงมุ่งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมถึงยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันสดใสแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว