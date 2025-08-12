พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพร ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ศาลาสหทัยสมาคมฯ และเต็นท์สนามหญ้าข้างอาคารลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวังเปิดให้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.
โดยมีบุคคลสำคัญ, คณะบุคคล, สมาชิกราชสกุลมหาสาขาต่างๆ, คณะองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี, คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย, ผู้นำศาสนา, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฯ, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, องค์กรอิสระ, สมาคม, มูลนิธิ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน, คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า นำพานพุ่ม แจกันดอกไม้ พวงมาลัยและสิ่งของมงคลมาทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงเหล่าพสกนิกรตลอดไป
อาทิ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ นำโดย พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง, อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ฯ, ราชสกุลนวรัตน, สำนักงานพระคลังข้างที่, คณะผู้บริหารบริษัท SCB เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), พลตรีกิตติ ประพิศไพศาล ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ , อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมชลประทาน, สำนักงาน ก.พ., นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน, กรมจเรทหารบก, วุฒิสภา, บริษัทที่รักไหมไทย จำกัด และครอบครัวนพรัตน์, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), กรมแพทย์ทหารบก, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, กรมการพัฒนาชุมชน, อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงคมนาคม, พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, กองทัพอากาศ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวง อว., นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , พลเอกสนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม, นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.)และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรหลัก และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย, สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี, สถาบันพระปกเกล้า, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา, เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, นายธีรทัย เจริญวงศ์ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะนักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จ.เพชรบูรณ์, คณะนักเรียนและผู้ปกครองโครงการทูตวัฒนธรรมหมอสะอาด จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 24 โรงเรียน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) , นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร TCC Group และกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน), นายชุมพร เพชรชุมชน และนายนันทวัฒน์ ศรีวัตน์อัชกุล คณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ, สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา, คณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้บริหารเซ็นทรัลกรุ๊ป พร้อมคณะ, นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, คณะผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD, สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD, คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี สีช่อง 3 เป็นต้น
ขณะที่ประชาชนจากทุกสารทิศพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าเดินทางมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างไม่ขาดสาย