ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง’

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2568 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกร นางน้ำฝน โพธิ์ตาด อยู่บ้านเลขที่ 399/114 หมู่ที่ 23
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค-กะบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนก ปล่อยนกเขาชวา
จำนวน 94 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ

และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ตู้ปลา ตัดแถบแพรตู้ปลา ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลาชะโอน ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ และรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศน์ ต่อไป