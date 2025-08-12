กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ-ลูกกตัญญู ประจำปี 2568
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อเสด็จฯ ถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูญกตเวที่อย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2568 แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ประทับพระราชอาสน์ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันแม่แห่งชาติ และกราบบังคมทูลเบิก แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 391 ราย ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2568 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
จำนวน 150 ราย ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรติบัตรติบัตร จำนวน 9 ราย และผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 100 ราย
จากนั้น สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามมรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานฯ แล้วเสด็จออกจากห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “คำสอนของแม่” สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ
สำหรับ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2568 อาทิ ดร.ชุตินันศ์ สะสมทรัพย์, นางณิชณบุษ ปริศนำนันทกุล, นางมาริษา เจียรวนนท์, นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ เป็นต้น
สำหรับลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2568 อาทิ ประเภทนักร้องนักแสดงศิลปิน นายกองทัพ ป๋วยเฮง หรือ กองทัพ พีค, นายจักรวาร เสาธงยุติธรรม หรือ หนึ่ง จักรวาร นักดนตรีโปรดิวเซอร์, นางสาวน้ำเพชร เอนกลาภ หรือ น้ำเพชร นางเอกลิเก คณะ ศรราม – น้ำเพชร, นางสาวพิยะดา บุญมี หรือ ก้านตอง ทุ่งเงิน นักร้องลูกทุ่ง, นายภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ หรือ โดนัท ภัทรพลฒ์ พระเอกช่อง 7 รวมถึง นางสาวแอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2565
ประเภทกีฬา อาทิ ร้อยเอกหญิง ชนาธิป ซ้อนขำ, นางสาวปิยะนุช แป้นน้อย,นายพิพัฒน์ ทองจะโปะ,นางสาวภาพิมล อิ่มเอิบ,นางสาววรางคณา โสกาลี ,
ประเภทสื่อมวลชน นางสาวชไมพร เห็นประเสริฐ, นายธนพ ตันอนุชิตติกุล, นางสาวธันย์ชนก จงยศยิ่ง, นางสาวพิชญาพร โพธิ์สง่า, นายอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์
ทั้งนี้ นางสาวพิยะดา บุญมี หรือ ก้านตอง ทุ่งเงิน นักร้องลูกทุ่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างมากค่ะ สำหรับก้านตองการดูแลคุณแม่ไม่ใช่หน้าที่ แต่มาจากความรักที่อยากดูแลคุณแม่จากหัวใจ ก้านตองจะบอกกับคุณแม่เสมอว่าวันแม่ไม่ได้มีเพียงวันเดียว แต่ทุกวันคือวันของ คุณแม่ เพราะลูกคนนี้จะทำให้คุณแม่มีความสุขที่สุดในทุกๆ วัน
นายสมุทร แก้ววัน หรือ สมุย สมุทร เปิดเผยว่า เป็นเกียรติและดีใจมาก ที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ นอกจากผมที่ดีใจแล้วยังมีคุณแม่ที่ดีใจยิ่งกว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ รางวัลนี้ทำให้ผมตั้งใจเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อคุณแม่และเพื่อสังคม ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีคุณแม่ คุณพ่อ และคนที่รักอยู่ข้างหลัง ขอให้ดูแลและทำดีกับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ในวันที่เรายังมีโอกาส
นายศุภชัย ช่วยสุข หรือ จา สิงห์ชัย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและตื้นตันใจอย่างมากครับที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในปีนี้ คุณแม่คือกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญที่สุดในชีวิตของผม ไม่ว่าผมจะพบเจอเรื่องราวหรืออุปสรรคอะไร คุณแม่จะเป็นผู้ที่คอยโอบกอดผมเสมอ รางวัลนี้จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าต่อจากนี้ไปผมจะตั้งใจดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุด สัญญาว่าจะทำให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความภาคภูมิใจและความสุขในทุกวัน