เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับสั่งฝากช่วยใช้สินค้าไทย ทรงย้ำเรื่องชุดไทยพระราชนิยม ใส่ให้ถูกวาระ

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ รับสั่งฝากช่วยใช้สินค้าไทย ทรงย้ำเรื่องชุดไทยพระราชนิยม ใส่ให้ถูกวาระโอกาสที่ถูกต้อง
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 13 สิงหาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการ Symposium การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทรงบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปี 2568 “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2025-2026” ณ EMSKYE ชั้น 14 เอ็มสกาย ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่งทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารต่อเนื่องเป็นเล่มที่ 6 ความว่า
“ปีนี้ มาถึงเล่มที่ 6 แล้ว เป็นของ Autumn/Winter 2025-2026 โดยปีนี้เป็นปีที่ท้าทายด้วยเส้นใยต่างๆ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยรีไซเคิล ตลอดจนการทำสีต่างๆ ก็คงจะสนุกดี อาทิ เส้นใยบัว เส้นใยผักตบชวา เส้นใยดาหลา เส้นใยตะไคร้ อย่าง เส้นใยไผ่ เหมาะสำหรับเด็กอ่อน คนไข้ เครื่องนอนต่างๆ คนที่เป็นภูมิแพ้ ผู้สูงวัย ป้องกันเชื้อราต่างๆ หรือแบคทีเรีย มีความนิ่ม ซึ่งน่าจะมีการพัฒนาต่อในแง่การแพทย์ คนที่มีปัญหาภูมิแพ้ เป็นต้น”
“ที่เรามาเน้นด้านเส้นใยธรรมชาติ เพราะเป็นเทรนด์ ที่ไม่ได้เพิ่ง แต่มีมาแล้ว 6 ปีแล้ว และจะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆ บ้านเราสามารถเป็นแหล่งผลิตได้ ทำเป็นเศรษฐกิจได้ เช่น เส้นใยไผ่ เส้นใยสัปปะรด และมีอีกหลายอย่าง ก็ต้องไปพัฒนากันต่อ เป็นจุดโฟกัสที่ดี สามารถไปพัฒนาต่อได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับข้าพเจ้า ชอบเส้นใยบัวหลวงที่สุด ใส่แล้วลักซ์ชัวรี่ เบากว่าเส้นใยอื่น ใส่แล้วเย็น ก็ได้คุยกับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพราะเรามีผู้ประกอบการอยู่ แต่ยังปลูกน้อย
เราควรทำต่อ ปลูกด้วย พัฒนาด้วย ทำออกมาแล้ว น่าสนใจดี นอกจากนี้ ยังมีเส้นใยรีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งเส้นใยที่น่าจับตามอง เพราะตอนนี้เรามีผลกระทบกับฟาสต์แฟชั่น และตอนนี้ยุโรปส่วนใหญ่ค่อนข้างแบนฟาสต์แฟชั่น และพวกนี้จะมีการเก็บภาษีมากขึ้น เป็นที่จับตามองมากขึ้น ลดการผลิตมากขึ้น นี่คือโลกตะวันตก เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ โดยคอลเลคชั่นใหม่ จะใช้คำพูดของ นางโอเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก้ ที่ว่า Bring the village to the world มาเป็นคีย์เวิร์ดทั้งปีนี้และปีหน้า”
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รับสั่งฝากคนรุ่นใหม่ในเรื่องการใช้สินค้าและผ้าไทยว่า “ฝากใช้สินค้าไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
“คนที่มีสะตุ้งสตางค์อยากให้เปิดใจในการเอาสินค้าไทยเข้ามาผสมผสานเข้ามารองรับในชีวิตของเราด้วย จะได้ช่วยผู้ประกอบการ ชาวบ้านให้มีรายได้และต่อชีวิตต่อไป ยิ่งเรามีภาวะสงคราม อยากให้ช่วยเหลือกันต่อไป สุดท้าย ฝากเรื่องชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ไว้กับเด็กๆ สตรี ข้าราชการทุกท่าน สมเด็จพระพันปีหลวง พระองค์ทรงทำไว้อย่างดีเยี่ยมแล้ว เราก็ต้องใส่ให้เป็น ใส่ให้ชิค ใส่ให้ไม่เคอะเขิน ใส่ให้ถูกวาระโอกาสที่ถูกต้อง ใส่ให้ดูเบสิก ดูออริจินัลให้เป็นก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนผ้า ดีเวลลอปเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ถ้าเราทำชุดไทยแล้วไม่เข้าใจ และเก่งมาก แต่ไม่รู้ว่า คำว่าก็อปปี้ทั้งดุ้น และไม่รู้จักสัมมาคารวะ ไม่รู้จักดีเวลลอป กาลเทศะ หรือเราไม่รู้จักว่าออริจินัล หรือคราฟ หรือสี แมสเซสที่พระองค์ทรงวางไว้คืออะไร มันก็เท่ากับชุดแฟนซีชุดหนึ่ง และกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรติพระองค์ท่าน เราควรใส่ให้ถูก เพราะว่าสมเด็จพระพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชุดไทย 8 แบบ ยืนคู่กับชุดกิโมโน ยืนคู่กับกี่เพ้า ยืนคู่กับส่าหรี ให้คนได้รู้ว่านี่คือวัฒนธรรมของเรา เครื่องประดับต่างๆ ที่ทุกคนทำอยู่ปัจจุบันนี้ บ้านเรามีรากเหง้าและวัฒนธรรม ให้ศึกษา แล้วใส่ให้ถูกต้อง พระองค์จะทรงปลื้มใจมาก” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญารับสั่ง