เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงรับการถวายรางวัล ‘ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์’ จากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เพจ Sirivannavari Bangkok ได้เผยแพร่ข้อความว่า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ถวายรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ : WIPO Award for Creative Excellence 2025” เเด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) ได้ตระหนักในพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง การสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ การออกแบบแฟชั่น และเครื่องหมายการค้า ตลอดจน พระกรณียกิจในการส่งเสริมศักยภาพของช่างฝีมือในชุมชนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” เป็นรางวัลที่มีความสำคัญระดับโลก ที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่น ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอิทธิพลในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปิน นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการทั่วโลก